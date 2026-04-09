Asís Martín 09 ABR 2026 - 13:03h.

Javi Clemente jugó y ganó en Dublín con cinco centrales y siete defensas en su once titular

Larrazabal señala qué le pasa a Jesús Areso y cómo le afecta a Dani Vivian de cara al Mundial

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BilbaoLe han caído unas cuantas 'galletas' al entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, que es lo que suele pasar cuando los resultados abandonan a un equipo. Que todo son palos, correcciones, consejos y mortificaciones sobre lo que se decide en la pizarra y lo que luego se ejecuta en el terreno de juego por parte de los futbolistas elegidos.

Donde siempre parece que los jugadores que no juegan -o no están convocados- son los que realmente iban a resolver de verdad la papeleta. Es la vieja ley del fútbol: los resultados mandan y todo lo impregnan, especialmente los análisis y más en caliente.

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Se ha criticado el mensaje que manda Valverde con las alineaciones del central vitoriano Dani Vivian como lateral en detrimento de los tres carrileros específicos que tiene el Athletic en esa banda derecha, léase Jesús Areso, Andoni Gorosabel (seria duda para estar convocado frente al Villarreal CF de Marcelino) e Iñigo Lekue.

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Aparte de no subir a poner centros hacia el área rival, no ha dado resultado satisfactorio ese uso de un central internacional en la banda -ni siquiera para dejar la portería cero- en la vuelta de la semifinal de copa, en Anoeta ante la Real Sociedad, ni ante el Getafe CF en el Coliseum.

Lejos de retractarse, el entrenador de Viandar de la Vera ha significado que llevaba mucho tiempo pensando en hacerlo y que no descarta volverlo a utilizar en alguno de los ocho partidos que le restan para acabar su etapa en el banquillo del Athletic. De hecho, puso de ejemplo a otros equipos como el Barça de Flick o el Getafe de Bordalás que también lo han usado.

Viajando en el tiempo, el gurú rojiblanco Javier Clemente, ganador de dos ligas, una copa y una supercopa con el Athletic, ya fue muy criticado por sus equipos tildados de ultradefensivos cuando estaba en la Selección Española.

Tenía a gran parte de la prensa, acosándole y mordiéndole en todo momento, y no dudo en sacarse de la chistera en un partido decisivo, ante Irlanda en Dublín, para acudir al Mundial de 1994, el meter nada menos que a cinco centrales y siete defensas en su alineación.

La cosa le salió de lujo al ‘Rubio’ de Barakaldo, ya que se ganó bien por (1-3) con un partidazo y dos goles del delantero bilbaíno Julio Salinas (más otro de José Luis Pérez Caminero) que dieron el billete a España para el primer Mundial de los que se van a vivir en los Estados Unidos.

Andoni Zubizarreta; Chapi Ferrer, Voro, Miguel Ángel Nadal, Giner, Camarasa, Fernando Hierro, Caminero (’30 Bakero), Jon Andoni Goikoetxea; Luis Enrique y Julio Salinas (’67 Pep Guardiola) fue la alineación titular que presentó ese día Javier Clemente. Una alineación con 6 defensas, porque los 2 centrocampistas que debían manejar el juego de La Roja ¡eran centrales!