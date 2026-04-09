Asís Martín 09 ABR 2026 - 09:22h.

Hoy jueves se abre el plazo para la presentación formal y completa de candidaturas en el Athletic Club

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BilbaoJueves 9 de abril de 2026, fecha señalada en el Athletic Club, ya que hoy mismo se abre el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia y junta directiva para poder gobernar durante cuatro años el club vizcaíno desde el Palacio de Ibaigane.

Pero no nos engañemos, a día de hoy, descartada la opción del saliente Igor San Román, tan solo aparece en el escenario zurigorri la opción de que Jon Uriarte Uranga, que logró los avales de forma telemática en tiempo récord, sea elegido como presidente del conjunto de San Mamés. Un cargo que heredó en 2022 de Aitor Elizegi tras derrotar a Rikardo Barkala y a Iñaki Arechavaleta en las urnas.

Cuatro años más de legislatura para el actual miembro de la junta gestora del Athletic, que cierra ciclo en la figura de Ernesto Valverde y todo indica que va a venir de la mano del entrenador alemán, actualmente en paro, Edin Terzic (Menden, 30 de octubre de 1982), un humilde exfutbolista pero buen entrenador del Borussia de Dortmund que cuenta actualmente con 43 años de edad, tiene orígenes balcánicos por padre y madre, y trazos futbolísticos de su etapa con Jürgen Klopp.

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Fechas del proceso electoral de 2026 en el Athletic Club

Desde hoy jueves día 9 al 18 de abril (hasta las 18:00 horas) se abre el plazo para la presentación formal y completa de candidaturas.

Durante este periodo, se deberá completar esa solicitud inicial presentando formalmente la candidatura completa, incorporando nuevos miembros adicionales a los consignados en la solicitud inicial, así como modificarse los cargos asignados, salvo el de la persona aspirante a la Presidencia del Athletic Club, que no podrá sustituirse.

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El plazo de presentación formal y completa de candidaturas a Presidencia y resto de Junta Directiva se abre desde hoy jueves 9 de abril –undécimo día natural– hasta las 18:00 del 18 de abril, el vigésimo día natural a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en ambos casos.

Antes de las 18.00 horas del 23 de abril: La Junta Electoral proclamará las candidaturas válidas. Con lo cual todo indica que ahí Jon Uriarte podrá ser proclamado de nuevo presidente, sin tener que llegar a la urnas de San Mamés el 8 de mayo.