Elecciones Athletic 2026: Dos directivos ausentes. Dos estilos diferentes

Un Athletic que resbala, que resbala demasiado

José Antonio Velilla analiza las últimas novedades de la campaña electoral del Athletic Club

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BilbaoRealmente las ausencias son más. Me centro en ellos porque son los que han comunicado públicamente su decisión de causar baja en las filas de la próxima directiva del Athletic Club con Jon Uriarte Uranga de nuevo con la makila de mando. Algunos de los cesantes, hasta tres, se llevan el agradecimiento del presidente. Otro, Igor San Román, el silencio acusador.

Que yo sepa, solo Gorka Cubes y el citado San Román se han despedido públicamente. El primero, Gorka Cubes, fiel a su estilo comedido y discreto, alude "motivos personales, familiares y profesionales". El agradecimiento y el reconocimiento del presidente van con él al separarse sus caminos.

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No sabemos si la derrota de su propuesta de modificar la moción de las cuotas y la nueva ley de las Peñas, en la Asamblea de Socios Compromisarios, le ha pasado factura interna y personal o en el interior del grupo directivo. Se va un señor con Cubes. Bere estiloa, gure estiloa.

El otro, Igor San Román, ha escogido morir matando, metafóricamente hablando, aclaro. Su sorprendente dimisión, a tres meses de las nuevas elecciones, había desatado especulaciones sobre su candidatura a la presidencia. Dos gallos en el mismo corral con un solo sillón traen estas cosas.

Afloja esa especulación la inclusión finalmente en la plancha de Uriarte del tesorero, Guillermo Ruiz-Longarte, piedra angular de la recuperación económica del club, y... ¿posible acompañante del señor Igor San Román de haber salido al ruedo electoral? Fue el suyo un silencio ruidosamente especulativo.

En cualquier caso, la nota de despedida de Igor San Román arroja más sombras que luces y, sobre todo, más piedras tiradas desde una mano escondida. Bere estiloa…

Textualmente Igor San Román, exdirectivo del Athletic Club, dice:

“Me siento totalmente capacitado para liderar este club con el objetivo de devolvérselo a su masa social y rescatarlo de esa manifiesta ausencia actual de identidad, principios y valores que nos han hecho únicos" ha escrito en sus redes sociales.

También señala el exdirectivo alavés que en la OTRA (ojo) candidatura “hay amigos” y que “no sería bueno una guerra fratricida”. Bueno, se trataría de una guerra que él mismo ha iniciado y sin respuesta, de momento, por la ”OTRA candidatura”. Sin mayores aclaraciones, lo manifestado huele -en mi particular opinión- a resentimiento y a paranoia. Y vuelvo al principio, desconozco si tiene razón en sus apreciaciones o no la tiene, cuidado.

Desde luego yo no necesito que ningún mesías me devuelva el Club y menos todavía observo ausencia de principios y valores. Por lo menos en el periodo al que, supongo, se refiere el aludido señor San Román.

Hubiese sido extraño que se hubiese subido al carro, ya hace casi cuatro años, en 2022 y no hubiese hecho público ese estado al iniciar la legislatura. Cabe pensar que ese supuesto deterioro en su opinión del camino tomado se ha producido en el último período de gobernanza. Con su participación, claro. Pero admito interpretaciones…

¡Aúpa Athletic!

.- Por José Antonio Velilla Iriondo. Socio Compromisario del Athletic Club. Colaborador de Radio Popular Herri Irratia, Radio Marca y DOTB, Durangaldeko Telebista