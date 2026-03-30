Asís Martín 30 MAR 2026 - 14:58h.

Tiempos nuevos, tiempos que no sean salvajes

La Junta Electoral ha validado la solicitud de la candidatura encabezada por Jon Uriarte Uranga

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BilbaoEste pasado domingo se daba el pistoletazo de salida a las elecciones a la presidencia y junta directiva del Athletic Club, que a día de hoy son prácticamente una contrarreloj en solitario de Jon Uriarte Uranga, camino de la reelección por cuatro años más como inquilino y usuario designado por los socios del sillón presidencial del Palacio de Ibaigane.

El emprendedor empresario bilbaíno ha hecho público este lunes por la mañana la presentación de su candidatura y rápidamente la junta electoral la ha validado, con lo cual todo va encaminado hacia que el 23 de abril pueda ser proclamado presidente sin la necesidad de llegar hasta las urnas -el día 8 de mayo en el estadio de San Mamés- al no atisbarse un contrincante por los sufragios.

El exmandatario rojiblanco ha dado a conocer que, de momento al menos, irá acompañado en su carrera por ocho miembros de su anterior directiva, en espera de que se les una alguno más y de otras nuevas personas externas a aquella plancha de 2022. Pero también ha hablado en sus vídeos de "hacer autocrítica" y ha esbozado, sin ofrecer nombres lógicamente, sus principales líneas maestras para "mejorar lo hecho" en sus primeros cuatro años.

Aunque como es habitual en estos anuncios electorales se ha quedado un poquito corta la enumeración de esa autocrítica, ya que no se ha hablado de esta mala última temporada, del exceso de lesiones y su lenta cura, la nefasta gestión del caso Nico Williams o de los retirados fichajes fallidos en la plantilla que ha comandado cuatro campañas Ernesto Valverde, el valioso míster que lo deja al acabar LALIGA el 24 de mayo.

Las personas socias que lo deseen pueden otorgar ya su aval de manera telemática o presencial a Jon Uriarte Uranga

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La Junta Electoral, responsable del proceso de Elecciones 2026 a Presidencia y resto de Junta Directiva del Athletic Club, tras comprobar el cumplimiento de los requisitos requeridos, ha ordenado habilitar en la plataforma destinada a tal efecto en el Txoko de Socios la iniciativa de candidatura encabezada por Jon Uriarte Uranga.

A partir de este momento, las personas socias con derecho a voto pueden otorgar su aval, si así lo desean, a esta iniciativa de manera telemática en el apartado ‘Otorgamiento de avales’ dentro de la sección dedicada a las Elecciones 2026 en el Txoko de Socios. También se inicia desde este momento el plazo para la presentación de avales de manera presencial en la Oficina de Atención a Socios.

Dicha iniciativa no podrá ser modificada hasta la presentación formal de la candidatura, momento en el que podrán incluirse nuevos miembros adicionales, así como modificarse los cargos asignados, salvo el de la persona aspirante a la Presidencia, que no podrá sustituirse en dicho cargo.

Se recuerda que cada socio o socia "sólo podrá avalar a un máximo de dos (2) iniciativas a candidaturas". El aval concedido por un socio o socia de número con derecho a voto en favor de una candidatura será irrevocable.