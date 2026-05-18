Más de diez equipos de LALIGA pueden cambiar de entrenador: Monchi zanja una de las dudas

Ángel Cotán 18 MAY 2026 - 13:27h.

La última jornada será clave para algunos técnicos, aunque otros ya saben que no seguirán

El Big Data predice el puesto final de cada equipo en LALIGA: Europa, tierra de nadie y descenso

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A LALIGA EA Sports aún le queda un giro de guion más. Tras los encuentros del pasado domingo, son varios los clubes implicados en la lucha por Europa y la permanencia de cara a la jornada 38 del campeonato doméstico. Los desenlaces de cada conjunto marcarán la planificación del próximo curso con muchos focos apuntando al banquillo.

Se avecina un verano muy movido en el que se podría producir un importante baile de entrenadores. Más de diez equipos mantienen la duda con sus respectivos técnicos, algo que según informa El Partidazo de COPE, ya ha zanjado Monchi en el RCD Espanyol.

Los banquillos de LALIGA EA Sports que pueden sufrir cambios

Comenzando por el conjunto perico. La citada fuente confirma la continuidad de Manolo González al frente del equipo catalán de cara a la próxima temporada. La opinión final de Monchi, flamante Director General del Espanyol, ha ido de la mano de la opinión del vestuario, del presidente y la propia afición tras conseguir la permanencia.

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Un movimiento que despeja una de las más de diez dudas que aún existen en la actual LALIGA EA Sports. Comenzando por la zona alta de la tabla y el Real Madrid. Álvaro Arbeloa apunta a no continuar tras finalizar el curso sin títulos y la entidad merengue se mueve por el regreso de José Mourinho.

El Villarreal CF ya confirmó el adiós de Marcelino García Toral y estrecha el cerco de Iñigo Pérez. Este movimiento, a expensas de la final de la UEFA Conference League, obligaría al Rayo Vallecano a buscar un sustituto en el mercado de fichajes. Una de las grandes incógnitas la protagoniza José Bordalás, quién acaba contrato, acumula intereses y no termina de renovar en el Getafe CF.

Valencia CF y Sevilla FC, ya salvados, también podrían cambiar de entrenador. El equipo che aún tiene opciones de entrar en Europa, pero Carlos Corberán no cuenta con el respaldo de toda la afición. Por su parte, el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán mantiene la duda del nuevo proyecto y la llegada de Sergio Ramos pese a que Luis García Plaza ha conseguido el objetivo.

El resto de equipos dejan su decisión final a expensas de la jornada 38. Es el caso de Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca. Los granotas, encantados con Luís Castro, deberán amarrar la salvación para no despedirse de un entrenador que les ha cambiado la cara. En Pamplona hay un importante descontento con Alessio Lisci, mientras que Eder Sarabia y Martín Demichelis continuarían en Primera en sus respectivos banquillos, pero deben conseguir la permanencia. En el Girona, Míchel hará las maletas con el Ajax como posible destino. Y en el caso del Real Oviedo, el Grupo Pachuca medita cambiar de opinión y Guillermo Almada también duda.