Asís Martín 09 ABR 2026 - 11:54h.

El tratamiento adecuado para un Athletic enfermo que evite que su mal se haga crónico

El capitán del Athletic suma cinco goles y tres asistencias contra los groguets de Marcelino

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BilbaoYa habíamos comentado esta semana en ElDesmarque que el capitán del Athletic Club Iñaki Williams Arthuer va camino de convertirse este mismo fin de semana en el quinto jugador en activo de LaLiga EA Sports en alcanzar los 400 partidos en la competición de la regularidad.

Mientras su hermano, Nico Williams, celebró que pudo volver a jugar, aunque colectivamente la cosa no salió nada bien, en Getafe, ahora se trata de que ambos hermanos ayuden este domingo (21.00 horas, Teledeporte) a la escuadra de Ernesto Valverde en el difícil reto de derribar a un Villarreal CF de Marcelino que arriba a Bilbao como el tercer clasificado, si bien con el debe de que tan solo ha podido ganar en una de sus siete últimas salidas lejos de El Madrigal.

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El Athletic ha ganado 3 de sus últimos 4 partidos como local en San Mamés y el Villarreal solo ha ganado en 1 de sus últimos 7 desplazamientos en LaLiga

A Iñaki Williams se le ha dado siempre bien jugar contra el Villarreal

Es evidente que esta temporada está siendo muy complicada para el Athletic Club. No han lucido ni los resultados ni las sensaciones, ni tampoco el rendimiento individual de la mayor parte de jugadores de Ernesto Valverde, siendo uno de los casos más claros el del capitán Iñaki Williams que, aunque no para de acumular partidos y ha destacado en la faceta asistente, no ha sido un hombre tan consistente en el ataque rojiblanco como lo era en otras campañas.

Pero nunca es tarde para reencontrarse así mismo… El Athletic quiere alcanzar los 41 puntos derrotando al 'Submarino Amarillo' en la Catedral y no estaría de más que Nico Williams fuese una pesadilla para la defensa groguet y que Iñaki aumentara su eficacia ante un equipo que siempre se le ha dado bien.

Solo el Real Betis (63) ha hecho más contragolpes en LaLiga esta temporada que el Villarreal (53), mientras que solo el Getafe (12) ha realizado menos que el Athletic Club (17)

Lo dicen los números…

Hasta la fecha, el atacante del Athletic Club Iñaki Williams ha participado en ocho goles en 22 enfrentamientos ante el Villarreal CF en LaLiga (cinco goles y tres asistencias), solo frente al Real Betis (10, seis y cuatro) y el RC Celta de Vigo (nueve, cuatro y cinco) ha generado más Iñaki en la competición liguera (ocho también ante otros tres equipos).