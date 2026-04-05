Asís Martín 05 ABR 2026 - 15:56h.

Raúl García señala lo negativo de la filosofía del Athletic Club: "Debería haber sido más ambicioso"

Así puntuamos a los leones de Ernesto Valverde en la derrota ante los azulones de Bordalás

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BilbaoLes ofrecemos aquí el repaso particular, jugador a jugador, de lo que ha sido la derrota del Athletic Club este domingo, en la jornada 30 de LALIGA que le ha enfrentado al Getafe CF -del hoy sancionado en la grada José Bordalás- en el estadio del Coliseum.

Los leones de Ernesto Valverde, al que ya tan solo le quedan 8 partidos como entrenador rojiblanco, han perdido con un marcador de (2-0) justo tras un calamitoso parón de selecciones gracias a los goles de Lucho Vázquez y Martín Satriano en un día en el que han regresado sin éxito en cuanto al resultado Nico Williams, Yeray Álvarez y Maroan Sannadi.

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Unai Simón (7): el portero internacional de Murgia no deja la portería a cero en LALIGA desde el 6 de diciembre ante el Atlético de Madrid. Ha llovido y no hay manera. Hoy ha hecho una gran parada a Vázquez pero no pudo evitar que el Lucho le marcase en el rechace para el 14'. Por alto ha dado seguridad ante un rival muy colgador de balones y fuerte en estrategia. En el 50' le hizo una buena parada a Liso.

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Dani Vivian (5): el 'Teniente' de Gasteiz ha ejercido de lateral derecho -como en Anoeta en la Copa- en detrimento de Jesús Areso e Iñigo Lekue, ya que Gorosabel está lesionado. No sale bien. Ha concedido, a medias con Yeray, una llegada a Vázquez en apenas 30 segundos a un Romero que le ha dado mucha guerra. Si bien en el 35' estuvo muy bien para anticiparse a Satriano en boca de gol, pero hacia arriba nada de nada. Desde el 63' jugó de central.

Yeray Álvarez (5): el 'Titán' de Barakaldo ha vuelto a jugar 10 meses después un partido y además ha sido titular. Era 'el hombre' hoy en el Coliseum. Ha ejercido de capitán y ha experimentado su lógica toma de sensaciones con el balón. En el 1-0 se ha visto superado por el centro colgado al área vasca. Cambiado en el 63. Ya está de vuelta.

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Valverde sobre Yeray: "Se le echa mucho de menos, está bien y no hay mucho margen ya, sólo nos quedan 9 partidos y la forma se consigue jugando. Su incorporación nos puede ayudar a dejar la portería a cero".

Aymeric Laporte (5'5): el 'Mariscal' de Agen, tras jugar con la Selección ante Serbia pero no ante Egipto, ha tratado de sacarla bien jugada pero el balón botaba fatal y por delante no había nada de luz. En el 1-0 era quien rompió la línea del fuera de juego. En el 60' pidió penalti en un balón parado con Luis Milla.

Yuri Berchiche (6'5): el 'Látigo' de Zarautz ha tirado por el carril del 3 y ha empezado fantástico, subiendo mucho y ordenando atrás. Ha visto una amarilla para el 30' que fue muy rigurosa. Ha sido de lo más aceptable de una mala tarde como equipo.

Mikel Jauregizar (4): el incombustible centrocampista de Bermeo ha disputado hoy ya su partido 100 con el Athletic a un ritmo infernal. Ha sufrido mucho con la altísima intensidad local. Cambiado en el 63

Alejandro Rego (3): el centrocampista de Bilbao ha sido el titular para meter altura al once en el bombeo habitual de Getafe. Ha estado desaparecido ante un Getafe que no hace prisioneros. Cambiado en el descanso.

Iñaki Williams (5): la 'Pantera Negra' de Bilbao ha sumado hoy ya sus 502 partidos oficiales y sigue en busca de cazar esta misma temporada a Markel Susaeta (507). Ha tratado de abrir el campo y ha puesto varios centros al área, pero el Athletic no hacia ni pupa.

Oihan Sancet (3): el 'Ciervo' de Mendillorri ha estado muy perdido. Para olvidar su primer tiempo. Se fue con pinta de tener alguna molestia. Cambiado en el 71

Alex Berenguer (5'75): el 'Ferrari' de Barañain ha ocupado el costado izquierdo en espera de la entrada de Nico Williams al equipo. Ha salido con ganas y una pinchadita espectacular, la tuvo de cabeza en el 26' tras un gran pase de Guruzeta, pero la echaba fuera. Ha jugado un rato de 9.

Gorka Guruzeta (4): el 'Killer' donostiarra ha lidiado con 3 centrales y no ha podido entrar casi nunca en juego aunque en el 26' sí le dio un gran pase a Berenguer que debió ser el empate. Poco más. Cambiado en el descanso.

Los suplentes del Athletic Club en Getafe: los 5 cambios de Ernesto Valverde en el Coliseum

Nico Williams (5): sale por Guruzeta. Tras casi dos meses los de Getafe han sido sus primeros minutos de juego desde el 11 de febrero en las semifinales de Copa contra la Real. Nada más salir forzó un córner. pero se hizo daño a los 3 minutos con un golpe en el tobillo. Se recuperó y puso varios centros al área

Iñigo Ruiz de Galarreta (sc): sale por Rego. Ha puesto algo de orden.

Mikel Vesga (sc): sale por Jauregizar.

Jesús Areso (sc): sale por Yeray. Intentó llevar peligro por su banda. Sale en la foto en primer plano del 2-0.

Maroan Sannadi (sc): sale por Oihan Sancet. Fue su retorno tras casi 5 meses de baja por su operación de rodilla. Pifió un claro tiro en el 77'. Se le vio muy lejos de su chispa.