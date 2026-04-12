El síndrome del lateral derecho en el último Athletic de Valverde: ante Marcelino, turno para Iñigo Lekue

La preocupación de Aitor Larrazabal con Oihan Sancet: "Ha dejado de ser, en verano lo sacaba a la venta"

El Athletic venía a San Mamés tras caer en Getafe con Vivian y Areso jugando en esa plaza de '2'

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BilbaoDentro de los muchos Expedientes X del último Athletic Club, en teoría claro, que se va a ver de Ernesto Valverde, el entrenador que más partidos ha dirigido en la historia del conjunto rojiblanco, está y destaca profusamente el del lateral derecho. Hasta tres futbolistas en la plantilla bilbaína son inquilinos nominales de esa demarcación (Jesús Areso, Andoni Gorosabel e Iñigo Lekue) en la que el central internacional Daniel Vivian ha surgido como un cuarto pasajero, al estilo del Alien xenomorfo de la nave Nostromo.

Una aparición que, por cierto, no sabemos qué tal le viene al zaguero de Vitoria, ya que como recordaba esta misma semana Aitor Larrazabal le puede terminar de eliminar de una lista de Luis de la Fuente para el inminente Mundial norteamericano en la que ya tiene difícil estar como central tras una temporada demasiado 'kili kolo' en su rendimient.

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Años ha ya hubo una de 3 porteros, pero la liada del lateral derecho en el Athletic esta campaña es de campeonato...

Pero nosotros volvamos a San Mamés donde el Athletic se ha enfrentado este domingo por la noche, en la denominada jornada retro de LALIGA, al Villarreal CF del asturiano Marcelino García Toral con ese agobio de ver que los de abajo empiezan a sumar a destajo (Elche, Sevilla, Mallorca, Oviedo) y que los leones no dejan nunca la portería a cero.

La no convocatoria de Jesús Areso, del que no hay parte médico ninguno y se desconoce que sufra ningún tipo de molestia, luego parece que ha sido por pura decisión técnica (al igual que Maroan Sannadi) ha terminado de avivar el debate en el entorno zurigorri y en la redes sociales sobre el, hasta el momento, poco fructífero fichaje por 12 millones de euros del carrilero de Cascante enriqueciendo a su vez al CA Osasuna.

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Ni convocado: 24 de 31 partidos de LaLiga ha disputado Jesús Areso, en solo 13 de ellos ha sido titular

Seguramente haya que esperar a la rueda de prensa postpartido para que Ernesto Valverde aclare al 100% la situación del jugador navarro, pero en espera de la llegada en verano de un nuevo entrenador y de Hugo Rincón tras su exitosa cesión en el Girona, la verdad es que hay una papeleta bastante interesante con ese puesto del ‘carril del dos’ en el que por cierto Iñigo Lekue acaba su contrato este 30 de junio.

Hoy Valverde, quien no para de dejar claro en sala de prensa que "cuando se hacen tantas pruebas es porque algo se busca" ha optado por sacar en el once titular ante los groguets de Marcelino precisamente al veterano multiusos de Deusto Iñigo Lekue como ya lo fuese en la reciente victoria en San Mamés ante el Real Betis por (2-1).