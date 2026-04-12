Asís Martín 12 ABR 2026 - 23:00h.

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Enorme pitada al Athletic al descanso en San Mamés y al final al colegiado jienense

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BilbaoCómo cambia la vida. Un día después de festejar el segundo aniversario de la última Gabarra, San Mamés abrió sus puertas el domingo por la noche con el ensordecedor y premonitorio aviso que dejó dicho Ernesto Valverde de que "nos estamos jugando la vida". Se disputó la jornada 31 de LALIGA EA Sports que enmarcaba el desigual duelo entre el Athletic Club y el Villarreal CF, es decir, el mano a mano en las pizarras entre Ernesto Valverde y un Marcelino García Toral que tiene a su equipo en el podium del campeonato. Y se ha notado cómo está cada cual...

El choque que cerraba el día en la llamada 'Jornada Retro', pitado por el colegiado jienense José Luis Guzmán Mansilla, ha terminado con un marcador de (1-2) merced a los goles de Cardona y Alfon en el primer tiempo y el de Gorka Guruzeta en el segundo, lo que deja a los leones de Ernesto Valverde temblando y de los nervios con 38 puntos (6 sobre el descenso) en su partido 496 en el banquillo bilbaíno y a los groguets de Marce con 61.

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Recuerden que el próximo fin de semana se jugará la final de Copa en La Cartuja y por tanto no habrá Liga. Luego, ya entre semana, el Athletic recibirá al CA Osasuna en San Mamés el martes 21 (a las 19.00 horas) y el Villarreal de Marcelino visitará al Real Oviedo el jueves 23 de abril a las 21.30 horas.

Siguiendo el tono vintage, cada equipo entró al campo por un lateral como se hacía en el viejo San Mamés hasta el Mundial de 1982 y dos colegiados con cada equipo

En el primer tiempo llevó la manija el Athletic pero el Villareal le castigó la espalda y le hizo un roto...

Los prolegómenos retro fueron bonitos pero había que fajarse. El Athletic salió alto, con más posesión y el Submarino buscaba castigar a la contra -sobre todo a la espalda de Lekue- con la proyección de Cardona mientras que los rojiblancos tiraban de los arreones de Nico Williams. Fue Pape Gueye el primero que la tuvo obligando a una buena estirada de Unai Simón con un tiro lejano siendo contestado por otro mísil de Yuri Berchiche.

Los de Valverde fueron cogiendo el tono y eran los que más llegaban con momentos muy brillantes de Nico (pese a estar marcado por 3-4 rivales a veces) y el buen pie de Galarreta. Más los contragolpes del Villarreal son un lujo y Cardona abría el marcador en el 25' con una certera vaselina sobre Simón en su salida. Un batacazo como el que se dieron Aymeric Laporte y Gerard que les obligó a jugar con un vendaje realmente retro y vintage.

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Trató el Athletic de lograr el empate por medio de Yuri Berchiche y Jauregizar pero el balón se resistía a entrar en la meta de Luiz Junior, con lo que el choque pese a los intentos bilbaínos sobre la bocina se fue al descanso con 0-2 al errar gravemente Lekue y permitir anotar a Alfon lo que provocó una fuerte pitada a los leones camino a los vestuarios.

El castigo de la grada de San Mamés con pitos, marchas prematuras y cánticos mordaces...

En la segunda mitad, con cambios en ambas escuadras y Lekue muy señalado por ello al entrar Gorosabel por él, los hermanos Williams trataron de resurgir pero en realidad Unai Simón tuvo que sacar una gran mano para evitar el posible tercero de Buchanan. La grada se debatía ya entre silbidos y gritos de 'échale huevos'... en un estado de nervios que llegó a Simón que hizo varias acciones extrañas.

El Villarreal, feliz y concentrado, dejaba constancia de su calidad en el toque mientras el Athletic buscaba su gol de la honrilla con la entrada de hombres como Robert Navarro o Rego, peor no había ni suerte. Pese a sacar 13 córneres no se remataban y el tiempo pasaba como en la celda de un condenado viendo poner centros y centros a la nada.

El Villarreal, ya en plan festivo, casi mete un gol de bandera con un tiro de Mika desde medio campo con Simón vendido tras un grave error de Laporte. Pero Gorka Guruzeta supo aprovechar un centro de Yuri para acortar distancias y dar chispa y emoción a un duelo que no la tenía hasta ese rus final en el que marcaba un golazo Pepe pero el VAR lo anuló claramente por fuera de juego.

Se pidió penalti sobre Guruzeta en la jugada final y se acabó ya como el rosario de la aurora. Noche caliente de domingo y Marcelino que se llevó los 3 puntos de Bilbao con justicia... aunque muchos espectadores ya se habían ido antes a sus casas que el lunes hay que trabajar.