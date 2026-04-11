Joaquín Anduro 11 ABR 2026 - 19:00h.

Valverde repasa el estado del Athletic para recibir al Villarreal

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El Athletic recibe este domingo al Villarreal en San Mamés en la Jornada Retro de LALIGA EA Sports en un encuentro en el que los de Ernesto Valverde quieren reponerse de la dura derrota en Getafe para volver a aspirar a los puestos europeos. El técnico cacereño ha señalado algunos aspectos a corregir de sus futbolistas, además de reconocer los problemas en el lateral derecho y lo que necesita Nico Williams para aportar el máximo.

Ernesto Valverde, antes del Athletic-Villarreal

Lo que más preocupa del Villarreal: "Pues que es un gran equipo y que tiene grandes jugadores, un gran entrenador, que están haciendo una gran campaña en LALIGA y van a jugar Champions el año que viene. Pues, evidentemente, es un rival duro y complicado porque es muy solvente y uno de los equipos que mejor contraataca de Europa, sin duda".

Falta de hambre en el Athletic: "¿Dejarnos llevar si nos estamos jugando la vida? Primero, no tenemos los puntos necesarios como para estar tranquilos, en absoluto. Después, tenemos aspiraciones por si ganáramos y consiguiéramos puntos, pero ahora mismo la urgencia que tenemos es la de conseguir tres puntos como sea. Ahora ya no tenemos otras competiciones y, desde el principio, siempre estoy diciendo que lo importante es LALIGA, LALIGA y LALIGA, y estamos aquí. No recuerdo haber dicho esa expresión que dices tú (de dejarse llevar), no tengo esa sensación, pero lo que está claro es que nosotros necesitamos agarrarnos a los partidos como sea. Y agarrarnos de verdad. El otro día es verdad que nos hicieron un gol de la nada, que te puede suceder, como nosotros podemos meter un gol de la nada, pero luego hay que intentar empujar. Empujar, empujamos, pero no lo hicimos tan bien como para poder ni siquiera sacar un punto, porque no tuvimos muchas situaciones de gol. Entonces, vamos a ver si mañana podemos hacerlo aun sabiendo el potencial del rival".

Dos partidos seguidos en San Mamés para ir a Europa: "Sólo planteo el de mañana, no miro mucho más allá. Ni los ocho, ni los seis, ni los dos. Nosotros tenemos que ir al partido de mañana, que es la clave del asunto. Agarrarnos a los partidos como sea porque es lo que nos toca y lo que tenemos que hacer. Vamos a ver si lo podemos conseguir. En San Mamés somos un equipo potente. Incluso fuera de casa también somos un equipo potente muchas veces aunque ahora nos está faltando algo, está claro. Cuando no salen los resultados siempre te falta algo pero somos un equipo fuerte, aquí en San Mamés, y con el impulso del público, con el nuestro. Nos estamos jugando mucho y se tiene que notar".

Desgaste para levantar al equipo: "Bueno, también es un acicate. Cuando vienes de perder, tienes un afán de rehacerte y de revancha con respecto a lo que has hecho o a lo que no has podido conseguir, a veces por las circunstancias que sean y, otras veces, porque el rival ha estado algo más acertado. En este caso, tenemos la oportunidad mañana, que es lo más próximo, y tenemos que ir a por ello. Pero no, no veo ese punto de dificultad ahí. Es verdad que tienes que volver a ponerte en pie, pero ya ha pasado tiempo desde el domingo. Ahora ya estamos, desde hace tiempo, ya desde el comienzo de semana o mitad de semana, pensando ciegamente en lo que nos espera mañana, en lo que nos vamos a encontrar y en lo que tenemos que hacer".

Jugar sabiendo los resultados de los demás: "Es tener el conocimiento, pero ¿qué más da? ¿Qué más da si tienes que ganar? Por una razón o por la otra, ¿qué más da? Si ahora te planteas el partido ahora mismo, miras para abajo, miras para arriba, ¿y qué tienes que hacer? Ganar. Te lo planteas sabiendo los resultados, ¿qué tienes que hacer? Ganar igualmente. Es lo mismo jugar el viernes que jugar el lunes. Para mí, en estas circunstancias, porque al final no tiene ningún sentido, no vas a salir más relajado porque uno ha perdido o uno ha ganado, qué va. Al final, tienes que ponerlo todo en el campo, por lo que te estás jugando".

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Dudas en el lateral derecho: "Cuando cambias mucho en alguna posición es porque buscas algo, está claro".

Nico Williams, con pocas ayudas: "Bueno, eso va a suceder. Cuando hay un jugador que es individualmente bueno, que genera situaciones de uno contra uno, el contrario no quiere que te genere uno contra uno. Te va rápidamente cuando reciba a él, va a tener las ayudas por todas partes. Si es uno contra dos o uno contra tres, efectivamente, bueno, eso no pasa nada. Entonces resulta que hay otra zona en la que hay alguno nuestro que está más liberado. Entonces hay que saber sacar el juego desde ahí para poder entrar en otras zonas y saber decidir bien, nada más. A Nico le pasa que es muy insistente en el juego. Muchas veces va a la jugada individual y hay veces que él se atrae a los jugadores, pero luego tenemos jugadores en otras zonas que, evidentemente, si el jugador te lleva dos o tres jugadores a por Nico, si él saca el juego a otro sitio, vamos a entrar con más claridad. Simplemente es una cuestión de eso. Si no, sería muy sencillo".

Vivian de nuevo como lateral derecho: "Es una posibilidad. Tenemos buenos centrales, tenemos jugadores que vienen recuperándose y es algo que ya he contemplado. Lo que pasa es que, durante la temporada, evidentemente, hemos estado muy justos de efectivos en esa zona. Pero todo depende del rendimiento y de la visión que vea yo con respecto al juego de nuestros jugadores y un poco en la percepción general. Nosotros somos un equipo que juega con jugadores de ataque. Incluso nuestro jugador de mediocampo de enlace, que es Sancet, prácticamente a veces es un cuarto delantero. Entonces, nosotros tenemos que mantener un equilibrio, y mucho más con equipos como el Villarreal, que juega con jugadores que te pueden montar una contra en cualquier momento".

Falta de equilibrio y el porqué de la debilidad defensiva esta temporada: "Lo que tienen los equipos, los grupos, en este caso el fútbol, es que hay muchas veces que consigues el equilibrio jugando de una manera y entonces tienes equilibrio ofensivo porque haces ocasiones y marcas goles, y equilibrio defensivo porque no te marcan. Entonces, siempre que entendamos llegar a ese punto, hay veces que te falta alguna cosa o no encontramos una cosa o tenemos un desajuste determinado en nuestras presiones, que nos pueden pasar a nosotros en una presión igual, que estamos haciendo siempre una presión un poco alta. Entonces, es simplemente intentar buscar lo que nos ha ido bien, buscar lo que nos pueda ayudar en esos momentos y, es verdad, intentar modificar, si tenemos que modificar alguna pequeña cuestión para tenerlo. Partiendo siempre desde atrás hacia adelante, una cuestión defensiva hacia adelante. También es verdad que llevamos encajando goles de manera continuada, pero también es verdad que, salvo estos dos partidos, hay partidos en los que no nos han hecho muchos goles. Nos marcan al final, que también los podríamos haber quedado a cero, y, sin embargo, no está sucediendo. Pero tienes razón; si es de una manera continuada es por algo y tenemos que estar un poco más juntos".

Qué le evocan los Athletic-Villarreal por la Jornada Retro: "Ahora se me está haciendo raro. Veo ahora por la televisión y veo ahí los árbitros también, que llevan la indumentaria cambiada, y hay veces que digo: ¿qué partido es? Salvo que siempre hay datos que te devuelven un poco a la realidad pero no sé, es algo curioso, nada más".

Dudas con la renovación de Marcelino: "No lo sé, la verdad es que cada uno se preocupa siempre de lo que tiene cerca. No sé las circunstancias del Villarreal ni tampoco las personales de Marcelino. Desde luego que está claro que el Villarreal está haciendo una temporada extraordinaria y que Marcelino es uno de los mejores técnicos de LALIGA, no tengo ninguna duda. Pero es una cuestión en la que yo no sé. Con todo el lío que tenemos aquí, no nos preocupamos mucho de lo que ocurra ahí fuera".