Asís Martín 14 ABR 2026 - 10:16h.

Marcelino y su réplica al miedo que inunda San Mamés y el entorno del Athletic

El sábado será de nuevo presidente y el martes los de Valverde se la juegan ante Osasuna en San Mamés

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BilbaoLa camiseta retro del Athletic Club era de los setentas del siglo pasado y la del Villarreal de los noventas, tal vez por eso había 20 puntos y en el primer tiempo parecía que 20 años de diferencia en el fútbol que practica hoy en día cada uno… aunque en la segunda mitad el conjunto de Ernesto Valverde, por lo menos, le echó esos arrestos que algunos le pedían desde la grada y a base de arreones y empujar llevó algo de dignidad a un partido que fue la confirmación del hartazgo de su masa social.

San Mamés pitó en determinados momentos y también a determinados futbolistas en señal de que se ha rebasado el vaso de su paciencia, viendo al equipo a seis puntos del descenso, con un juego difícilmente reconocible -expresión que le gusta decir al técnico- y con el temor de acercarse a un descenso que nunca jamás ha conocido a falta de tan solo siete partidos para concluir LALIGA EA Sports.

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Esa música de viento ha llegado a la plantilla, al cuerpo técnico y también a la junta gestora que este próximo sábado 18 de abril por la tarde alumbrará el nacimiento de una nueva junta directiva. Será oficial el segundo mandato de Jon Uriarte Uranga en Ibaigane, aunque por la fecha y coincidiendo con la final de Copa del Rey en la Cartuja, probablemente haya que esperar al lunes 20 para que la proclamación tenga más pompa y boato.

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Para añadir 'pimienta' a la zona caliente, en la Jornada Retro ganaron el RCD Mallorca, Sevilla, Elche, Real Oviedo y Levante

Pero desgraciadamente los athleticzales no estarán tan pendientes de quien es su nuevo presidente, en su segundo mandato, sino de que este comienza con una final el martes 21 en San Mamés ante el CA Osasuna de Alessio Lisci a digamos... vida plena o UVI a una hora tan mala como las 19.00.

Es trascendental en el tramo final del campeonato sacar los puntos en la Catedral. Los mismos que se han ido por el desagüe en las cinco últimas jornadas, salvo el día del Real Betis, y que se queden en Bilbao ya que fuera de casa el equipo vizcaíno hace demasiadas aguas, como se ha visto en Anoeta (Copa), Girona y Getafe... teniendo que visitar todavía el Metropolitano o el Santiago Bernabéu.

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Estos son los siete partidos de LaLiga 2025-26 que le quedan al Athletic…

Athletic Osasuna (9º)

Atlético (4º) Athletic

Alavés (17º) Athletic

Athletic Valencia (14º)

Espanyol (10º) Athletic

Athletic Celta (6º)

Real Madrid (2º) Athletic

"Ya no es momento de hablar, de decir lo que vamos a hacer, hay que demostrar y ganar ya" soltaba Iñaki Williams tras perder contra el Villarreal

Ya hablábamos ayer de que la significativa ruptura de hostilidades con rajadas, silbidos y críticas, incluso del míster hacia el comportamiento de los aficionados, siempre es un claro chivato de que las cosas no solo están mal, sino que ya se han enquistado cuando, justo, por ¡primera vez en 97 ediciones de Liga ganaron los 5 últimos de la tabla a la vez en una jornada!

Luego mejor hacer los deberes ante los rojillos el 21-A en San Mamés e ir dando carpetazo a un curso que esperemos que se quede tan solo en un asterisco de cómo no hay que hacer las cosas.