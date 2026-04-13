Ángel Cotán 13 ABR 2026 - 23:05h.

El equipo granota se llevó el gato al agua

El Big Data predice el final de LALIGA con un descenso de infarto tras los tropiezos de Valencia y Athletic

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LALIGA EA Sports no ofrece respiro. Tras el triunfo del Levante sobre el Getafe, las dos grandes luchas de este curso siguen avivándose. Con el título prácticamente en bandeja para el FC Barcelona, los puestos europeos y los de descenso concentran todo el interés. En esta jornada 31, los equipos de abajo han sumado contra pronóstico, mientras que los de arriba han pinchado.

Así está la clasificación: la lucha por Europa y el descenso

El Real Betis sigue custodiando la quinta plaza que apunta brindar la participación extra en la próxima UEFA Champions League. Con 46 puntos, el equipo de Manuel Pellegrini consigue aumentar mínimamente su distancia sobre el Celta de Vigo, con 44. La Real Sociedad desaprovechó una gran oportunidad de asaltar la sexta plaza, pero con su empate en casa suma 42 puntos en su casillero. Por su parte, con su derrota en el Ciutat de Valencia, el Getafe se queda en la octava posición a cinco puntos del cuadro heliopolitano (41 puntos).

En cuanto al descenso, la zona roja la limita el Elche con 32 puntos. El Real Oviedo consiguió superar momentáneamente al Levante en la tabla, aunque nuevamente es colista con 27. El Levante apura sus opciones y suma 29 puntos. Salvados actualmente, Alavés con 33 y Sevilla y Mallorca con 34 puntos. Un punto por encima se encuentran Valencia y Rayo Vallecano, que aún no terminan de escapar de la quema.