Ángel Cotán 13 ABR 2026 - 23:03h.

Carlos Espí fue el mejor de los locales

Alineaciones confirmadas de Levante y Getafe en la jornada 31 de LALIGA

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El Levante no quiere despedirse de LALIGA EA Sports. Un nuevo tanto de Carlos Espí, héroe granota en las últimas jornadas, bastó para tumbar a un Getafe CF rácano que no aprovechó los pinchazos de los candidatos a Europa. Los pupilos de Luís Castro, que erraron dos penas máximas, fueron claros merecedores del triunfo.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Levante ante el Getafe CF y ponemos nota a su partido.

M. Ryan (5): Un espectador más.

Jeremy Toljan (7): Cometió varios errores en los duelos defensivos, pero fue creciendo en el partido.

Dela (6,5): Acertado con el balón en los pies en salida. Falló la pena máxima con un tímido lanzamiento, pero cuajó una buena actuación en defensa.

M. Moreno (6): Acción top ante Vázquez para evitar el disparo del delantero rival tras la reanudación. Casi se lesiona en esa jugada.

Manu Sánchez (7,5): Se proyectó en ataque y sirvió un par de centros peligrosos. Así llegó el 1-0.

Pablo Martínez (5,5): Protagonizó el segundo gran aviso granota con un gol en fuera de juego. Se apagó demasiado pronto.

U. Raghouber (4,5): Mejoró levemente en la segunda mitad, pero su encuentro fue pobre. Fue el primer cambio de Luís Castro.

Kareem Tunde (6,5): El larguero evitó su gol para inaugurar el luminoso. Eléctrico por banda, provocó un cambio de posición por parte de Bordalás. También fue de más a menos.

Olasagasti (4,5): Escasa influencia en el partido.

Carlos Espí (9):Su encuentro comenzó con una expulsión inexistente que rápidamente corrigieron desde el VAR. Falló un mano a mano clarísimo en la segunda parte. Lo ganó todo por alto. Y se desquitó con un gol importante.

Iván Romero (6): Móvil y aguerrido. Así provocó el penalti. Erró otra pena máxima.

Los cambios de Luís Castro en el Levante

K. Arriaga (5,5): Aportó serenidad a la medular.

Carlos Álvarez (6): Regresó de su lesión con ganas y desparpajo. Necesita minutos para volver a ser determinante.

Etta Eyong (S.C): Sin calificar.

Víctor García (S.C): Buenos minutos.

Alan Matturro (S.C): Minutos accidentados.