Basilio García Sevilla, 12 ABR 2026 - 16:58h.

"El equipo que está en la competición europea pasa factura en LALIGA"

Alessio Lisci, entrenador de Osasuna: "El penalti no es clarísimo, es un penaltito"

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A Manuel Pellegrini y a su Real Betis Balompié les está costando cogerle el pulso a LALIGA EA SPORTS en las últimas semanas, tanto que lleva siete jornadas sin conseguir la victoria. Este dato es reconocido por el chileno ya como “preocupante”, y más teniendo en cuenta que el CA Osasuna tuvo más opciones este domingo de llevarse la victoria que su propio equipo.

Para el entrenador chileno, la clave estuvo en el penalti que permitió a los pamplonicas empatar el partido ya cerca del descanso, sin entrar a valorar si la acción estuvo o no bien cobrada. “Me quedo primero con la personalidad del equipo. He salido a buscar el partido del primer minuto, vinimos a intentar ganarlo. Nos pusimos en ventaja en un primer tiempo equilibrado, donde ellos consiguieron con ese penalti del último minuto lograr empatar un partido. Y eso creo que les favoreció mucho de la confianza para el segundo tiempo, donde comenzaron ellos mejor, con más dominio, con poca llegada nuestra a la portería. Pero creo que después de la entrada de Lo Celso y Nelsson Deossa, los vimos agarrar el balón, tuvimos llegada también a la portería contraria. Al final fue un partido disputado donde creo que el punto es justo para ambos equipos”, concretó en los micrófonos de DAZN tras el partido.

Pellegrini reiteró que se hace difícil jugar competición europea y LALIGA hasta las instancias finales, pero reconoce que la mala racha liguera no le da nada de buena espina. “Yo lo he dicho muchas veces, el equipo que está en la competición europea pasa factura en LALIGA. Aunque uno no quiera, está con la mente las dos cosas. Uno trata de hacer también cambios, de que estén en la rotación de jugadores, pero no es un problema de cansancio físico. Es una exigencia mental de dar el 100% en cada uno de los partidos. Son 12 partidos que vamos a tener de aquí a final de temporada. Así que ojalá podamos entrar en ambas competiciones con la intensidad que se requiere y con la calidad que se requiere para poder seguir avanzando. En ese aspecto, sin pensar en el día jueves, creo que es un buen punto para seguir sumando. Por otro lado, también hace siete partidos que no podemos sumar de tres. Eso siempre es preocupante, pero bueno, es un partido muy parejo por ambos equipos y bien jugado”.

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Pellegrini analizó más aspectos

La jugada clave. “Osasuna se agrandó al encontrar empatándose el partido en el final del primer tiempo, con la confianza del segundo. Si entramos 1-0, seguramente hubiera sido distinta la cosa, pero ellos empataron, estaban en su casa, fueron a buscar el partido. Y si bien dominaron, no tuvieron tampoco tantas posibilidades, siendo un equipo muy peligroso en los centros. Así que estuvimos muy atentos defensivamente para no dejarnos sorprender”.

El tramo final. “LALIGA va a decidir los puestos para Europa en la última fecha por un punto. Cada punto que uno logre sacar va a ser importante. La competencia europea, por más que uno quiera, saca a Rayo Vallecano, que está metido debajo de un descenso porque está llegando a semifinales. A nosotros, que estamos intentando llegar a semifinales, mismo al Celta. Son competiciones que, por un lado, ayudan y, por otro, complican un poco la liga. Pero aquí hay 21 puntos. Vamos a seguir luchando hasta el final por tratar de conseguir un puesto para posiciones europeas. Tenemos dos caminos, la Europa League y la Liga, y ojalá que los consigamos”.