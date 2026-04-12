Basilio García Sevilla, 12 ABR 2026 - 16:30h.

"No creo que esté pasando nada, simplemente nos falta un poco de suerte"

Con Abde no basta ni para El Sadar ni para la Champions (1-1)

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Una vez más, Ez Abde fue el mejor jugador del Real Betis Balompié. Este domingo le ha tocado en El Sadar, el estadio que fue su casa, ante un CA Osasuna que puso un punto más de intensidad y buscó con más ahínco la victoria. Los verdiblancos pueden perder la quinta plaza que daría acceso a Champions, aunque el marroquí achaca la mala racha de resultados del equipo a la Diosa Fortuna, entre otras cosas.

“No creo que esté pasando nada, simplemente nos falta un poco de suerte y nada. A seguir trabajando”, explicó para comenzar su intervención a los micrófonos de DAZN, que le escogieron al ser el autor del primer gol del partido, definiendo con solvencia una magnífica galopada tras asistencia de Héctor Bellerín.

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No obstante, Abde sí acabó ofreciendo su receta para mejorar lo que necesita el Betis de cara a sus próximos encuentros, con especial atención al del jueves ante el Sporting de Braga, correspondiente a los cuartos de final de la UEFA Europa League. “Es trabajo del míster, a lo largo de la semana lo trabajará y nos dirá qué falta por mejorar. Nos ha faltado movimiento en tres cuartos, atacar a los espacios. El jueves tenemos una buena prueba y lo pondremos en práctica”.

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Pidió perdón tras marcar

Aunque los aficionados de Osasuna silbaron -de manera minoritaria, eso sí- a Ez Abde en el inicio del encuentro, el marroquí no dudó tras marcar en pedir perdón a la que un día fue su afición. “Los aficionados de Osasuna saben el cariño que les tengo, lo que he vivido aquí durante ese año y no me sale celebrar ese gol. Siempre que meta aquí voy a pedir perdón”, explicó para que le quede claro a los que no le perdonan que eligiera probar suerte en el Betis antes de continuar en El Sadar.

También tuvo palabras para la hinchada bética, que en un número importante estuvieron en la otra punta de España para apoyar a los suyos. “Siempre les estaremos agradecidos a los aficionados del Betis, muy contentos de que siempre estén apoyándonos”.