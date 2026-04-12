Joaquín Anduro 12 ABR 2026 - 15:56h.

Así fue el partido de los hombres de Alessio Lisci

El movimiento de Víctor Muñoz que dispara los rumores de su fichaje por el Barça

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El CA Osasuna igualó por 1-1 ante el Real Betis en un partido que no permite dar el salto necesario para colocarse en puestos europeos. Tras el tanto de Ez Abde para los visitantes, que no celebró, Ante Budimir transformó un penalti que provocó Herrando y el marcador ya no se movería.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto rojillo en la jornada Retro de LALIGA EA SPORTS.

Sergio Herrera [6]: El meta de Osasuna, que sufrió unos problemas físicos delos que pudo recuperarse, se sacó dos buenas manos a dos disparos de Abde desde la frontal del área después de que el marroquí le ganó la partida en el gol.

Valentin Rosier [5]: Arrancó mal ya que Abde le ganó con demasiada facilidad la carrera del 0-1. Fue mejorando con el paso de los minutos, siempre destacando más en ataque que en defensa.

Jorge Herrando [6]: Pudo hacer más para cortar el 0-1 en una defensa que estaba demasiado escalonada pero estuvo rápido para adelantarse a Valentín Gómez en la jugada del penalti. Sustituido al descanso por la amarilla que vio.

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Alejandro Catena [6]: El central tuvo que pelear con un delantero tan 'pesado' como el Cucho con el añadido de tener una amarilla ya que Lisci quitó al otro amonestado, Herrando, para evitar que, como el propio madrileño, que cumple ciclo, sea baja para la semana que viene.

Javi Galán [6]: El extremeño secó a Antony durante la primera mitad, tanto que el brasileño terminó sustituido. Fue de más a menos, perdiendo protagonismo en el tramo final acusando el cansancio que ni siquiera el pacense puede esquivar.

Iker Muñoz [7]: No cerró el medio en el tanto del Betis pero fue creciendo con el paso de los minutos hasta hacerse dueño de la medular aportando siempre soluciones a sus compañeros con balón.

Jon Moncayola [8]: Estuvo en todas el centrocampista, sobre todo cuando el Betis estaba por delante en el marcador y comenzó a liderar la reacción navarra participando en todos los sectores del campo.

Rubén García [6]: Una vez más, el de Xátiva fue el encargado del balón parado de Osasuna y, con ello, el proveedor de varias de las mejores ocasiones del conjunto navarro.

Aimar Oroz [7]: Sin participar tanto en el juego rojillo como en otros encuentros, el mediapunta apareció siempre en el momento preciso para ofrecer detalles de calidad con los que buscar romper la zaga verdiblanca.

Víctor Muñoz [8]: Un incordio durante todo el partido para la zaga del Betis, que no siempre pudo frenarle. El extremo lideró el ataque de Osasuna encarando en todo momento y Álvaro Valles evitó su golazo al poco de arrancar la segunda mitad con un paradón.

Ante Budimir [8]: Después de un gran remate y un paradón de Valles, transformó con tranquilidad el penalti del 1-1 engañando al meta sevillano. Gran trabajo de desgaste bajando todo tipo de balones que le cayeron. Tuvo la mala suerte de sacar un gol de Víctor Muñoz que le vino a los pies.

Sustitutos de Alessio Lisci en el Osasuna-Betis

Juan Cruz [6]: Entró por el amonestado Herrando y colaboró a cerrar la defensa, sobre todo en el tramo final con el equipo más encerrado.

Raúl Moro [4]: Muy poco del extremo, que ha ido bajando su nivel con el paso de los partidos desde que llegara en el mercado invernal. Falló un control en el descuento que le pudo dejar solo ante Valles.

Kike Barja [-]: El extremo regresó al banquillo sin posibilidad de crear mucho peligro en los pocos minutos de los que dispuso.

Raúl García de Haro [-]: El ariete entró en el tramo final y dispuso de una ocasión que le sacó Álvaro Valles.

Lucas Torró [-]: El mediocentro apenas jugó un minuto.