Andrea Esteban 06 ABR 2026 - 00:31h.

También explicó el motivo de sentar a Víctor Muñoz de inicio

El uno por uno y notas de Osasuna ante el Alavés con varios notables y un suspenso

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El Osasuna sumó un empate ante Alavés, y su entrenador, Alessio Lisci, ofreció un análisis completo del encuentro. El técnico italiano destacó la actitud del equipo, valoró la actuación arbitral y elogió la energía de la afición, que convirtió Mendizorroza en un auténtico fortín. A pesar del empate, Lisci dejó claros sus puntos de mejora y se mostró crítico con la intervención del VAR en un penalti.

La explicación sobre Víctor Muñoz

Lisci reconoció que su equipo controló el partido en varias fases, pero que perdieron terreno por la falta de efectividad en las segundas jugadas: “En la primera parte generamos ocasiones, pero perdemos campo porque estamos perdiendo las segundas, todos los duelos.”

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En la segunda mitad, el técnico destacó la mejoría del equipo y explicó sus decisiones sobre los cambios: “Víctor Muñoz estuvo enfermo y era un riesgo ponerlo de inicio, por eso entró Kike Barja, que estaba a un nivel muy alto. Nos vino bien cuando el rival estaba cansado.” Lisci también valoró la actuación de jugadores clave, que mantuvieron al equipo competitivo hasta el final.

Lisci y el penalti

Sobre el polémico penalti revisado por el VAR, Lisci opinó de manera técnica pero mesurada: “Que en verano se llaman contactos residuales y llega un momento que pasa a ser penalti… no entiendo por qué entró el VAR, porque es claramente un contacto residual. Aun así, creo que el árbitro lo hizo bien.”

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El técnico no ocultó su sorpresa por la gran presencia de la afición en Mendizorroza: “La afición es increíble, parecía que jugábamos en casa. Nos arropó muchísimo y nos ayudó a estar cerca de los tres puntos.”