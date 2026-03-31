Alberto Bravo 31 MAR 2026 - 18:00h.

El centrocampista acaba contrato el 30 de junio con el Elche CF

Carl Starfelt confirma conversaciones con el Celta de Vigo: "Ha habido algunas"

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VigoLa dirección deportiva del Celta de Vigo se ha lanzado con "fuerza" a por el fichaje de Aleix Febas. El centrocampista del Elche CF, equipo con el que acaba contrato este próximo 30 de junio, es una de las piezas más codiciadas del mercado de verano. La irrupción celeste ha provocado que el RCD Espanyol, que estaba muy cerca de cerrar un acuerdo con el ilerdense, haya quedado en suspenso. A sus 30 años Febas está en disposición de firmar su mejor contrato como futbolista tras una larga carrera en Segunda División.

Tal como ha avanzado Matteo Moretto en los últimos días la dirección deportiva celeste, encabezada por Marco Garcés, está intentando arrebatar al RCD Espanyol el fichaje de Aleix Febas. También se ha sumado a la puja el CA Osasuna. Su buen hacer en el Elche CF, donde Eder Sarabia ha sabido explotar todas sus cualidades, le ha puesto en el escaparate de cara a este mercado. La entidad ilicitana quiere renovar su contrato pero las opciones de lograrlo se antojan complicadas.

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En Vigo Aleix Febas pelearía con Miguel Román, Hugo Sotelo, Matías Vecino e Ilaix Moriba por un puesto en el once. No se puede descartar la venta de Ilaix Moriba o del propio Hugo Sotelo lo que dejaría un hueco que la dirección deportiva debería cubrir con un futbolista de garantías. Febas está siendo fundamental en el Elche CF con 2.488 minutos de juego en 28 partidos. En ellos suma dos goles y una asistencia.

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Formado en la cantera del Real Madrid dio el salto al Real Zaragoza con 21 años. Albacete, RCD Mallorca y Málaga fueron sus equipos antes de recalar en el Elche CF en 2023. En todos esos años llegó a disputar 33 partidos en Primera División defendiendo la elástica bermellona. Este curso, tras el ascenso del cuadro ilicitano a la máxima categoría, ha regresado a la élite dando un gran nivel de juego.

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Aleix Febas lleva meses en el radar del Celta. La dirección deportiva ya logró el fichaje de Álvaro Núñez, tras el pago de alrededor de un millón de euros, este mes de enero procedente del Elche CF. Ahora busca hacerse con un centrocampista que llegaría con la carta de libertad a un equipo que aspira a seguir disputando competiciones europeas. Con solo tres meses de contrato por delante se espera que el centrocampista acepte alguna de la ofertas que tiene encima de la mesa para dejar claro su futuro antes de finalizar la temporada.