Celia Pérez 31 MAR 2026 - 16:09h.

El meta disputó el encuentro de su selección contra Turquía

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El Celta ha anunciado este martes el alta médica de Andrei Radu, despejando así la incógnita con el meta rumano. A pesar de que ha viajado con su selección, disputando incluso un partido ante Turquía, el club celeste ha confirmado en redes sociales que está totalmente recuperado y disponible para actuar.

Todo ocurre después que Radu acabara tocado en el último encuentro del conjunto vigués, sembrando serias dudas sobre una posible lesión, pero tras los exámenes médicos se determinó que no sufría ninguna dolencia. Citado por la selección de Rumanía, el guardameta celeste, que estaba a la espera de conocer el alcance de su lesión, puso rumbo para afrontar el compromiso con sus selección.

Y el que el meta presentaba una contusión en el gemelo sin evidencia de lesión muscular, por lo que el club descartó cualquier tipo de daño estructural y le permitió viajar con la selección. Ya de vuelta, el equipo celeste anuncia que le da el alta y que está disponible para entrar en los planes de Claudio Giráldez.

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Mientras tanto, en el Celta, Claudio Giráldez recibe noticias positivas con Ilaix Moriba, que este lunes reinició su reincorporación progresiva al grupo. El mediocentro, uno de los pilares en el once inicial de Claudio Giráldez, no ha viajado con su selección nacional debido a la tendinopatía en el tendón rotuliano de la rodilla derecha que viene arrastrando desde hace semanas.

Sin embargo, aún no participó el centrocampista uruguayo Matías Vecino, que realizó trabajo individual debido a la rotura fibrilarque sufrió en el soleo izquierdo durante el partido europeo ante el Olympique Lyon. La lesión de ambos centrocampistas ha llegado en el peor momento para el técnico del Celta, quien ya perdió en esa posición al canterano Miguel Román, quien no volverá a jugar hasta el próximo curso tras sufrir una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo.