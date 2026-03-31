Alberto Bravo 31 MAR 2026 - 13:40h.

El equipo Celta 360 competirá dentro de la estructura del club desde la próxima temporada

Verano de 2027, fecha para los primeros edificios y arranque del estadio Celta 360

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VigoEl Celta de Vigo da un paso más en el crecimiento de su cantera. Celta Academy pasará a ser Celta 360 en un proceso de internalización de sus categorías de formación a través del proyecto A Canteira Experience. El objetivo que se marca el club es convertir Galicia, y más concretamente Vigo y su área metropolitana, en un destino de referencia internacional para la formación integral de futbolistas.

Tal como señala el propio club el Celta quiere abrir su modelo de cantera al talento global y posicionarse como un actor relevante en el desarrollo de futbolistas a nivel internacional. "A Canteira Experience es la esencia del Celta. Con este programa damos un paso más: abrir nuestro modelo al talento internacional y ofrecer una experiencia real de desarrollo dentro de un club de LaLiga y con presencia en Europa. Queremos que Vigo sea un punto de encuentro para jóvenes futbolistas de todo el mundo", destacan desde la entidad celeste.

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La intención del club es que jóvenes jugadores internacionales tengan la oportunidad de entrenar bajo la metodología oficial del Celta. Además estos futbolistas podrán "compartir dinámicas con equipos de cantera y ser evaluados en un contexto real dentro de un club que compite en LaLiga y la UEFA Europa League".

A mayores se creará un equipo propio, Celta360, que competirá como un conjunto más dentro de la estructura del club a partir de la temporada 2026/2027. En estos momentos en Celta contaba con el equipo Academy en la Segunda Futgal aunque la presencia de jugadores internacionales es escasa.

El proyecto presentado por el Celta junta formación deportiva y académica: "Los participantes combinarán su crecimiento futbolístico con itinerarios académicos adaptados, que incluyen Educación Secundaria, Bachillerato Nacional e Internacional en el Colegio Los Sauces, así como distintas opciones formativas en la Universidad de Vigo. El programa se completa con formación en idioma y cultura española para facilitar la integración de los jugadores".

El bagaje del Celta Academy

Hasta ahora, en las tres últimas temporadas y bajo el modelo de Celta Academy, han participado cerca de 400 jugadores procedentes de 53 nacionalidades diferentes. Países como Alemania, Brasil, Estados Unidos, Japón, México o Reino Unido han formado parte del programa, junto a otros mercados emergentes en el fútbol global como Ghana, Tanzania, Uzbekistán o Líbano.

El impacto del modelo desarrollado por el Celta se refleja también en la progresión deportiva de sus participantes, con jugadores que han dado el salto a estructuras profesionales o a equipos de cantera del club, como Joseph JR, Yua Kamiyama o Isaías Abuabara, entre otros. Por ello desde el club señalan que "el Celta no solo impulsa su estrategia internacional, sino que abre su metodología y estructura al talento global, reforzando su posicionamiento como uno de los clubes más activos en el desarrollo internacional de talento en entornos profesionales".