La UEFA multa al Celta por el lanzamiento de objetos y bengalas en Lyon

Joaquín Anduro 27 MAR 2026 - 13:37h.

El Celta deberá pagar más de 30.000 euros

Claudio Giráldez avanza su futuro en el Celta avisando de una evidencia: "El club y yo lo sabemos"

Compartir







El Celta de Vigo ya conoce su castigo por los incidentes provocados por algunos de los aficionados desplazados a Lyon el pasado jueves para el duelo de vuelta de octavos de final de la Europa League ante el Olympique. El club vigués deberá abonar más de 30.000 euros sumando todas las multas y destacando el lanzamiento de objetos e incluso bengalas en el Parc OL.

Según ha comunicado el organismo europeo, esa cantidad se desglosa en los 15.000 por el lanzamiento de objetos, 1.500 por encender bengalas en el interior del estadio y 8.000 por el uso de un puntero láser contra jugadores del conjunto local. A ello hay que sumarle los 6.000 por las distintas tarjetas amarillas que vieron los futbolistas de Claudio Giráldez, con Williot Swedberg, Carl Starfelt, Fer López, Javi Rodríguez y Javi Rueda implicados a sazón de 1.200 euros cada una.

El Celta de Vigo ganó el partido por 0-2 en casa del Olympique de Lyon para conseguir el pase a los cuartos de final de la Europa League en un encuentro también marcado por incidentes como estos o el aficionado celtista apuñalado en las calles de la ciudad francesa. El club emitió un comunicado condenando los hechos e informando de que haría todo lo posible para identificar a los implicados.

Así fue el comunicado del Celta de Vigo condenando los incidentes

El Celta vivió ayer una jornada histórica con una merecida y muy meritoria victoria sobre el Olympique de Lyon, en el mayor desplazamiento de aficionados del Celta en la historia del club en competiciones europeas.

Sin embargo, la brillante e inolvidable clasificación para los cuartos de final de la UEFA Europa League vino acompañada de varios incidentes absolutamente lamentables que el club desea condenar en los términos más enérgicos posibles.

En primer lugar, el lanzamiento de bengalas en el sector reservado a la afición del Celta en el Groupama Stadium de Lyon. Este incidente, y es importante subrayarlo, no representa en modo alguno al Celta, a su afición ni a los valores que ambos encarnan.

Por lo tanto, el club, además de condenar y lamentar este lanzamiento de bengalas, hará todo lo que esté en su mano para identificar a los responsables y tomar las medidas necesarias para garantizar que tales acciones no se repitan.

El club se ha puesto en contacto con las autoridades francesas y con el Olympique de Lyon para solicitar las imágenes y identificar a los aficionados que lanzaron las bengalas.

Además, al igual que se hizo hace unos días en circunstancias opuestas, el club condena y lamenta profundamente la brutal agresión sufrida por varios aficionados del Celta en las calles de Lyon una vez finalizado el partido. Afortunadamente, todos ellos han regresado ya a Vigo.

El Celta confía en que las autoridades locales actuarán sin demora para identificar a los culpables.