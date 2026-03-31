Alberto Bravo 31 MAR 2026 - 15:09h.

CIES Football Observatory sitúa al sueco con un valor de 25 a 29 millones de euros

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VigoEn una de sus últimas actualizaciones el CIES Football Observatory ha tasado a los jugadores con mayor valor de mercado de cada uno de los equipos europeos. En el caso del Celta de Vigo el futbolista que considera este portal, especializado en estadísticas y análisis de jugadores de fútbol, Williot Swedberg. El joven extremo sueco alcanza un valor que va de 25 a 29 millones de euros.

El futbolista, que hace unos meses renovó su contrato hasta junio de 2029, siempre es uno de los jugadores más seguidos por los ojeadores que se desplazan a los partidos del Celta de Vigo. Hasta el momento el club vigués ha dicho no a todas las ofertas que ha recibido por el atacante al considerarlas escasas.

El Celta firmó a Williot Swedberg en verano de 2022 al Hammarby por 5,5 millones de euros. Fue el primer fichaje de Luís Campos inaugurando un modelo de asesoría externa en la dirección deportiva que se cerró de forma abrupta con la llegada de Marián Mouriño a la presidencia del club. Las ausencias prolongadas del director deportivo portugués, centrado casi en exclusiva en el PSG, provocaron su salida tras el pago de una indemnización.

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Las primeras temporadas de Williot Swedberg, con el Chacho Coudet al frente del equipo, fueron complicadas. Sin minutos ni oportunidades el sueco tuvo que hacerse fuerte a la espera de un técnico que confiase en él. Carlos Carvalhal tampoco lo hizo mientras que Rafa Benítez empezó a contar poco a poco con el extremo. Ya con Claudio Giráldez explotó de manera definitiva.

Este curso, a sus 22 años, suma siete goles y cuatro asistencias entre Liga y Europa League. En 31 encuentros ha disputado un total de 1.494 minutos. A lo largo de su cuatro años de celeste el jugador nacido en Estocolmo ha marcado 17 goles y dado 10 asistencias en 93 encuentros. En Transfermark tasan al sueco en 15 millones de euros, una cantidad más cercada a las ofertas que ha rechazado el Celta en los últimos mercados por la que apunta a ser su gran joya junto a Ilaix Moriba para hacer caja en las próximas ventanas de transferencia.