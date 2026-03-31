Alberto Bravo 31 MAR 2026 - 11:19h.

La moción salió adelante con los votos favorables del PSOE y la abstención de PP y BNG

Los siguientes pasos con Vigo y Valencia tras entrar oficialmente entre las sedes para el Mundial 2030

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VigoEl Concello de Vigo, en el Pleno ordinario del mes de marzo, celebrado este lunes día 30, se aprobó instar a la Xunta de Galicia y a la Diputación de Pontevedra a financiar la ampliación de la grada de Tribuna del estadio de Balaídos a partes iguales con el Ayuntamiento de Vigo. El objetivo de esta reforma es que el municipal olívico cumpla los requisitos establecidos por la FIFA para ser una de las sedes del Mundial 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal.

La moción salió adelante con los votos favorables del grupo socialista y la abstención de los concejales del Partido Popular y del Bloque Nacionalista Galego. Carmela Silva, primer teniente de alcalde de Vigo, aprovechó para mostrar su disconformidad con el papel de los populares, ya que la Xunta de Galicia "apoyó desde el primer momento y con declaraciones públicas la candidatura de A Coruña sin conocer el proyecto ni el coste" y ahora, para apoyar la inversión en Vigo, solo pone trabas.

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Desde el grupo socialista, como también indicó Carlos López Font, "no es solo una obra, es un inversión estratégica y la pieza clave para cumplir con los estándares internacionales que exige albergar encuentros de una Copa del Mundo". Font también indicó en su intervención que las tres administraciones deben comenzar sus contribuciones durante la ejecución de las obras de desplazamiento de los colectores, el primer paso de la reforma.

Desde el Partido Popular Luisa Sánchez, `portavoz y vicepresidenta de la Diputación, señaló que una vez que la FIFA tiene encima de la mesa la candidatura de Vigo, "hay que ponerse las pilas", porque el propio Abel Caballero reconoció que "no hay proyecto" por el momento para la ampliación de Tribuna, aunque sí un Anteproyecto remitido en el 2022 a la Federación Española presidida por Rafael Louzán. "Cómo pueden pedir dinero sin que se conozca el proyecto. Esto es muy poco serio", cuestionó la portavoz popular.

Por su parte el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, indicó que el Concello de Vigo tiene consignados "cero euros" para la reforma de Tribuna, la misma cantidad que Diputación de Pontevedra y Xunta de Galicia. "Cero euros é o que hai nos presupostos municipais, non existe un proxecto. Vaia candidatura imbatible", ironizó el político nacionalista.