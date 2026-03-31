Alberto Bravo 31 MAR 2026 - 17:21h.

El delantero ghanés suma siete goles con el Fortuna esta temporada

Bernard Somuah firma hasta 2030

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VigoNuevo paso al frente de The Chosen. Bernard Somuah se ha entrenado este martes 31 de marzo con el primer equipo tras ser el autor de la remontada del Fortuna ante el Bilbao Athletic en Balaídos. El filial dirigido por Fredi Álvarez venció al equipo rojiblanco asentando su segunda posición en el Grupo I de Primera RFEF. El joven delantero ghanés está siendo una de las revelaciones del Fortuna, metido de lleno en la lucha por ascender a LALIGA HYPERMOTION.

El Celta reclutó la pasada temporada a Bernard Somuah procedente del Asante Kotoko de Ghana. Los vigueses se hacían con la cesión del delantero juvenil. Sus primeros meses en Vigo no fueron sencillos. Sin hueco en el filial se apostó porque jugase en el Juvenil de División de Honor bajo las órdenes de Berto Suárez. En solo once partidos anotó ocho goles mostrando su nivel.

Este curso se llegó a un acuerdo con el Asante Kotoko FC para prolongar su cesión. Como jugador del Fortuna ha ido creciendo partido a partido. Son ya siete los goles marcados en Primera Federación. En poco más de 1.000 minutos se ha convertido en el segundo máximo anotador del filial junto a Álvaro Marín. Solo Hugo González les supera.

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Sus buenas actuaciones convencieron al Celta para cerrar su fichaje. El pasado 24 de febrero llegaron a un acuerdo para hacerse con la propiedad de sus derechos. Bernard Somuah firmó un contrato hasta junio de 2030. El club apuesta por su velocidad endiablada y su gran definición. Ahora es Claudio Giráldez quien quiere seguir de cerca las evoluciones del atacante de 19 años.

Su progresión invita a pensar que esta no será la última llamada de Claudio Giráldez. El Celta ha puesto sus ojos en el mercado africano y son varios los jugadores, como Aldrine Kibet, Suleman Abubakar o Seyni Mbaye Ndiaye son algunos de los ejemplos de los futbolistas que están en el Fortuna y Juvenil de División de Honor tras haber sido captados por el Celta en los últimos meses.