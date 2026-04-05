Joaquín Anduro 05 ABR 2026 - 22:59h.

Así jugaron los hombres de Alessio Lisci

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El CA Osasuna terminó igualando 2-2 en su visita al Deportivo Alavés a pesar de haberse adelantado por dos ocasiones. Valentin Rosier anotó el primero al poco de arrancar y Budimir pondría de penalti el segundo pero un polémico penalti de Catena le terminó costando caro a los navarros en su visita a Mendizorroza.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto rojillo en la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS.

Sergio Herrera [5]: El gol de Toni Martínez para el 1-1 le pilló mal colocado para adivinar la parábola del murciano. Tuvo algunas paradas para frenar a los vitorianos antes de volver a recibir un tanto de penalti.

Valentin Rosier [8]: Primer gol del lateral francés con Osasuna en una llegada al área en los primeros minutos. En defensa, aunque le dejó a Catena la marca en el gol de Toni Martínez, fue clave en un robo a Guridi en el área.

Enzo Boyomo [7]: Contribuyó a la buena actuación del equipo en tareas defensivas, mostrándose seguro en cada jugada en la que los futbolistas del Alavés incidieron por su costado en el eje de la zaga. Clave en la salida de balón.

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Alejandro Catena [6]: Partido irregular del mostoleño, que realizó 11 despejes y tuvo un ocho de ocho en duelos aéreos ganados pero quedó señalado en los dos goles. Primero pierde la marca de Toni Martínez en el primer tanto local y después, con un polémico pisotón, provocó el penalti del 2-2.

Javi Galán [7]: Incansable por la banda izquierda frenando a un futbolista como Ángel Pérez con un gran rendimiento en los últimos encuentros y prestándose como alternativa de ataque.

Lucas Torró [4]: No tuvo su mejor encuentro el mediocentro, al que le faltó estar más preciso con la pelota en los pies y, además, no estuvo del todo seguro cerrando el centro del campo.

Jon Moncayola [8]: El hombre clave en el juego de Osasuna distribuyendo la pelota siempre con criterio y ofreciéndose en cada lugar del campo en el que lo necesitase su equipo.

Rubén García [6]: Rozó el gol en un cabezazo picado a la escuadra que sacó Sivera con un paradón y en otro chut que se fue demasiado manso a las manos del meta del Alavés. Peligro en cada balón parado.

Aimar Oroz [6]: Aunque le faltó un mayor impacto en las cercanías del área de Sivera, mejoró cada jugada en la que participó ya fuera con sus movimientos o con sus balones filtrados siempre mirando hacia adelante.

Kike Barja [6]: Empezó con mucha presencia en las cercanías del área rival y, de un balón suyo, llegó el tanto de Rosier sin que le cuente como asistencia al tocar en un defensa. Fue perdiendo fuelle con los minutos.

Ante Budimir [7]: Tras unos primeros encuentros en los que tuvo mucha participación, el croata acusó el cansancio de los partidos con Croacia y desapareció hasta el momento justo para transformar el penalti del momentáneo 1-2.

Sustituciones de Alessio Lisci en el Alavés-Osasuna

Víctor Muñoz [8]: El nuevo internacional (y goleador) con la Selección Española entró a falta de media hora y, desde el principio, se notó su presencia provocando problemas en la defensa babazorra con su velocidad y desequilibrio, provocando así el penalti del segundo tanto navarro.

Abel Bretones [7]: Entró como lateral derecho y, desde ahí, le metió un pase entre líneas a Víctor Muñoz y el catalán forzó el penalti de Tenaglia que transformó Budimir.

Iker Muñoz [5]: Entró para reforzar el centro del campo y mejoró algo la actuación de Lucas Torró.

Raúl García de Haro [5]: Le tocó ayudar en la presión y en defensa al marcar Budimir el 1-2 justo cuando salió al campo y no tuvo balones como para poder tener ocasiones.

Jorge Herrando [-]: Entró por Budimir para intentar cerrar el partido con tres centrales.