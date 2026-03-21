Miguel Casado 21 MAR 2026 - 21:03h.

El delantero rojillo entonó un potente discurso tras la victoria

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El Osasuna ha jugado un buen partido ante el Girona que se ha resuelto con un gol de Ante Budimir en la recta final. Los de Alessio Lisci hicieron méritos para encarrilar la victoria antes, pero Gazzaniga, con sus intervenciones, lo impidió.

Víctor Muñoz dio argumentos más que de sobra para explicar la convocatoria con la Selección y fue clave en la jugada del 1-0. A su gran transición se le sumó un auténtico caramelo de Kike Barja, directo a la cabeza de Budimir, que, como acostumbra, no falló.

El '17' rojillo habló con Ricardo Sierra en Movistar + para reconocer su alegría por el tanto. "Es un gol muy importante, de mucho nivel. La jugada de Víctor, que se ha llevado el balón 30 metros, Kike con ese desborde y ese centro que ya conozco muy bien... Me alegro mucho por el gol, por Kike, por mí y por esos tres puntos", decía el killer.

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Tras tres partidos sin ganar, los de Pamplona se reencontraron con el triunfo y Budimir desveló uno de los "puntos de inflexión" en esa mala dinámica. "Tuvimos una charla buenísima después de perder el otro día. Ahora nos llegaba el Girona, empatando a puntos con nosotros y todo tenía un sabor como el del partido contra el Girona de hace tres años, cuando en la última jornada nos metimos en zona de Europa y jugamos la Conference", reconocía.

La filosofía de un Osasuna "híbrido", por Ante Budimir

Pero al margen de esas palabras, el delantero de la selección de Croacia entonó un discurso de la que debe ser la filosofía de Osasuna. "Es un punto de inflexión muy importante hoy de ganar este partido y de tener opciones hasta final de temporada para pelear por Europa. Me gusta mucho esta reacción después de nuestra charla y creo que Osasuna tiene que hacerlo así", arrancaba.

Entonces, Budimir hablaba de que deben ser un Osasuna "híbrido": "Al principio de temporada tenemos que ir a muerte con el objetivo y la meta de salvarnos, pero en marzo y abril ya pensar en Europa, porque estamos construidos así. El trabajo de Braulio, de Cata, de Fran.... Tenemos una plantilla que lleva muchos años juntos, compitiendo muy bien y que prácticamente cada año de que estoy en Osasuna hemos peleado en marzo y en abril por jugar en Europa".

Por eso, Ante exige ya a su equipo -y a él el primero, como ha dicho- ese cambio: "Pelear por esto, porque tenemos que estar todos en esta misión. Todos. Yo el primero, pero también mis compañeros, Braulio, los fisios, para que entremos. Porque si no, es imposible".