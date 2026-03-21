Jorge Morán 21 MAR 2026 - 20:23h.

Budimir y Víctor Muñoz volvieron locos al Girona

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Esta vez sí, el fútbol fue justo con el Osasuna. Los navarros lo intentaron de todas las maneras, con un Víctor Muñoz que sigue demostrando que merece ir al Mundial 2026 con España. Una victoria vital para escaparse de unos puestos de descenso cada vez más apretados y en dónde el Girona se mete en peligro.

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Gazzaniga sujeta al Girona en la primera mitad

Si hubo un equipo sobre el terreno de juego en los primeros 45 minutos, ese fue el Osasuna. Con un Víctor Muñoz espectacular, celebrando su convocatoria con la Selección Española, los navarros lo intentaron de todas las maneras, pero se encontraron a un Gazzaniga que aguantó el resultado. Y es que desde el inicio se veían claramente los planes de unos y otros.

Mientras el Girona esperaba su momento, con bloque bajo y buscando la contra, el Osasuna fue muy vertical, atacando por banda. Y así fue como llegaron las ocasiones. La primera tuvo como protagonista al canterano madridista, con un disparo flojo que Gazzaniga atrapó sin apenas esfuerzos.

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Minutos después y esta vez con una gran estirada, el argentino salvó el primero. Víctor Muñoz lo volvió a intentar con un disparo bien colocado desde la derecha, pero Gazzaniga apareció con una gran manopla para salvar a los suyos. Y un minuto después, lo volvió a hacer, esta vez después de un remato de Budimir.

El Osasuna lo intentaba de todos los colores, pero todas ellas acababan con el mismo resultado. Mientras los navarros lo habían intentando con cuatro remates a puerta, en Girona seguían esperando a sus delanteros. Quién sí estaba en el terreno de juego era Gazzaniga que, en el minuto 35, volvió a aparecer para firmar otra nueva parada tras el remate de Boyomo. Una acción que fue la última de una primera mitad con sólo un color sobre el césped.

Budimir para dar justicia al resultado

En la segunda mitad, el Girona dio un paso hacia delante, con una presión más alta que por momento incomodó a los navarros. Incluso empezaron a acercarse al área de un Sergio Herrera que evitó el primero de los catalanes en una incursión de Roca por la banda.

Los minutos pasaban y ninguno de los dos conseguía el primer gol del partido. Tanto que Míchel miró al banquillo para dar entrada a un Echeverri diferencial que cambió la cara de su equipo y que a punto estuvo de lesionarse tan sólo diez minutos después.

Y como si de un deja vú se tratara, Gazzaniga y Víctor Muñoz volvieron a protagonizar otra gran acción. El joven extremo recortó y disparó con potencia, pero el argentino, una vez más, volvió a evitar el primero sacando sus manos. La desesperación se apoderaba del canterano que lo llegó hasta a intentar de tijera.

Pero como suelen decir, 'tanto va el cántaro a la fuente'.. que el Osasuna acabó marcando el primero. Budimir demostró su poderío aéreo en el minuto 80 y aprovechó el centro de Barja para adelantar a los suyos. Un tanto que supuso la victoria de los suyos y que les hace escaparse un poco más de los puestos de abajo de la tabla.