Jorge Morán 20 MAR 2026 - 13:52h.

El técnico ha explicado lo que vivió en su casa de Vallecas

La ambición de Míchel Sánchez para el futuro: "Me veo preparado para entrenar al City"

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Hablar de la infancia de uno mismo a veces no es fácil. Y más si no has tenido la suerte de vivir en una familia estructurada o con comodidades. Pero las situaciones que uno vive cuando es pequeño le hacen aprender en la madurez, como ha desvelado Míchel Sánchez.

El técnico del Girona nació en el barrio madrileño de Vallecas. Aunque es considerado una zona humilde, antifascista y feminista, no todas las personas que residen ahí siguen esos valores y más en una época antigua. Este es el caso de la familia de Míchel, quién desveló como su padre estaba arraigado a las tradiciones pasadas y cómo esto le ha hecho evolucionar.

La infancia de Míchel Sánchez

Durante su última entrevista en el podcast de YouTube de 'Feeberse', el técnico repasó su vida pasada, mandando un reproche a su padre por lo que le hizo vivir a su familia. "Yo porque era muy pequeño, pero yo le reprocho a mi padre que mi madre no tenga una pensión y mis hermanos también. Porque es algo que ahora lo vemos como muy lógico y muy normal. Es que son muchos años. Claro, toda una vida", comenzó explicando.

"Mi madre no tiene pensión, tío. Es algo que dices… se lo reprocho a mis padres porque nuestra cultura, yo he ido cambiando también, tú conoces a Lara (la mujer del técnico), he ido cambiando con mi mujer, pero la cultura de mi casa es machista", aseguró de manera contundente.

Una infancia en la que las mujeres eran las que llevaban el peso de la casa. "Mi madre hacía la comida y trabajaba en la frutería. Mi hermana cuando venía tenía que hacer la casa porque mi madre no estaba y mi abuela ya era mayor. Pero eran las mujeres las que lo hacían. Mi hermana trabajaba, estudiaba y tenía que hacer la casa y nosotros solo éramos los hombres", zanjó.