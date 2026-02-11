Ángel Cotán 11 FEB 2026 - 17:44h.

El técnico lleva semanas deslizando un posible cambio en su carrera

Míchel repasa el mercado de fichajes del Girona y aborda su futuro

Compartir







BarcelonaMíchel Sánchez es uno de los técnicos mejor valorados de nuestro fútbol. Tras vivir una tarde amarga en Sevilla, el entrenador del Girona respaldó públicamente a su capitán Cristhian Stuani. Horas más tarde, en antena, el madrileño valoró su futuro, un tema que está dando que hablar en las últimas semanas, pues finaliza contrato a final de temporada y muchos le ven lejos de Montilivi.

El técnico del cuadro catalán compareció el pasado martes en El Larguero de la Cadena SER. Allí reconoció que está formándose en idiomas de cara a próximo objetivos, y aunque afirma que le gustaría hacer más fuerte al fútbol español, sus palabras deslizan un cambio a futuro.

Míchel se mueve por un próximo reto en su carrera

La Premier League le gusta y mucho al entrenador del Girona. Así reconoció que está incluso formándose por si próximamente tiene la posibilidad de entrenar allí: "La liga inglesa es espectacular. Evidentemente, el salto es importante, sobre todo por el idioma. Me estoy formando en eso también por si en algún momento tengo la oportunidad. Es algo que es una experiencia que te gustaría vivir, evidentemente".

PUEDE INTERESARTE Horarios de la jornada 27 de LALIGA EA Sports, con fechas y televisiones

Eso sí, Míchel aún tiene ganas para pelear por una LALIGA EA Sports más fuerte: "Lo que pasa es que también quiero apostar por la liga española, y me gusta que cada vez seamos más fuertes como liga, y que los equipos vayan creciendo: mejores instalaciones, que los clubes apuesten por cantera, que se siga creciendo en el fútbol español, que se hagan mejor las cosas... Eso hará que vengan grandes jugadores y que podamos, yo como entrenador, entrenar en una liga que considero de las mejores".

No obstante, el entrenador madrileño insistió en su admiración por el fútbol inglés: "Podemos seguir creciendo y mejorando. La Premier, si me preguntas por ella... me encanta. Ahora estaba viendo los partidos, fíjate el gol que han metido en la última jugada del partido, vaya putada para Paco Jémez. Sí, es una liga que, los campos son increíbles, las aficiones, los clubes, el poder adquisitivo... es una liga que claro que me atrae mucho".