Jorge Morán 18 MAR 2026 - 12:16h.

El técnico defendió la falta de oportunidades de Raúl

Míchel Sánchez se disculpa por sus errores en el Girona: "Es de sabios rectificar"

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La eliminación del Manchester City en octavos de final de Champions League a manos del Real Madrid reabre el debate sobre la continuidad de Pep Guardiola. El entrenador catalán acumula diez años en el conjunto inglés y su futuro está más en el aire que nunca. En esa línea, la terna de candidatos a sustituirle es enorme, aunque hay un aspirante que ya está dentro del Grupo City y que ha dejado claro que trabaja para lograr estas oportunidades.

Se trata de Míchel Sánchez, actual preparador del Girona, equipo con el que ascendió a Primera y consiguió disputar la Champions tras una temporada histórica en la que estuvo disputando el título de Liga. El contrato del entrenador vallecano con los catalanes expira el próximo 30 de junio y su futuro también está abierto, por lo que su opción no parece tan descabellada.

Míchel Sánchez y la opción de entrenar al Manchester City

El vallecano se pronunció claramente sobre sus aspiraciones en una entrevista concedida al pódcast ‘La Otra Grada’, que será publicada este jueves. En un adelanto de la charla completa, el técnico del Girona se manifestó así de rotundo: “Me veo preparado para entrenar al Manchester City, pero no sé si ellos lo ven. Yo ahora me veo preparado para entrenar a cualquier equipo”, dijo.

Una de sus asignaturas pendientes para entrenar en el extranjero era el dominio del inglés, pero Míchel asegura que esa prueba también está superada: “Yes, of course”, pronunció en tono de broma. “Bien, bien. Tengo un profesor y voy trabajando”, declaró. Además, afirma que ya se ve preparado para manejar un vestuario con muchos egos: “Tengo la habilidad de adaptarme y tengo que quiero vivirlo. Cuando llego aquí todas las temporadas, le digo a los jugadores, vamos a vivir este año juntos. No tengo una varita mágica para hablar con cualquier tipo de ego, voy a ir desde lo humano para la cultura deportiva, para jugar bien y para obtener resultados”, expresó.

La falta de oportunidades en el Real Madrid

Por otro lado, el vallecano también habló sobre un excompañero al que considera preparado para entrenar al Real Madrid. Míchel considera que Florentino Pérez debería haber confiado en Raúl González para el banquillo blanco: “Representa al Real Madrid. Le he visto entrenar y he hablado con él y tengo gente que ha trabajado con él. A nivel de valores, crack. A nivel de exigencia, crack", comenzó diciendo.

"Yo creo que Raúl merecía una oportunidad, pero la puede tener todavía. Es un entrenador súper capacitado para liderar un grupo como el Real Madrid. Lo ha vivido durante muchos años y él tiene ese ADN, pero es que lo tenía con 17, 18 años. Es un animal competitivo. Los hay iguales, pero mejores que él en eso no. Tener ese gen de ganador que tiene el Real Madrid y que tiene Raúl es difícil de igualar. Creo que se merece una oportunidad, creo que le llegará”, zanjó.