Pablo Sánchez 16 FEB 2026 - 21:09h.

El Girona afronta el duelo de la 24 jornada de LALIGA EA SPORTS ante el Barcelona en Montilivi con relativa tranquilidad. Los buenos resultados cosechados en las últimas semanas han dejado atrás el difícil 2025 que ha atravesado el equipo. Durante mucho tiempo estuvo anclado abajo, aunque por suerte ahora transita con más calma. Una de las personas que más ha sufrido estos momentos es su entrenador Míchel Sánchez.

En la previa del duelo frente al Barcelona y ante los micrófonos de DAZN, Míchel pidió disculpas por su gestión del grupo en los peores momentos y los errores que cometió. El entrenador considera esencial el cambio de rumbo que ha adquirido el equipo."He tenido momentos donde no he respondido de la mejor manera, donde me sentía que todo lo que estaba mal no era culpa mía y eso hace que te separes mucho de la parte más importante, el jugador, el proyecto del club y eso hace que las cosas no funcionen", prosiguió.

"Es de sabios rectificar. Sé que lo que yo hago puede estar bien pero necesito tener la confianza de que los jugadores están con nosotros. Los momentos dicíciles donde las cosas no salen bien es donde más se aprende. A nivel gestión del jugador, en los momentos duros ha sido una etapa dura a la vez que de aprendizaje".

El crecimiento de Lemar

Otro de los jugadores que pasó por la previa fue Lemar. El atacante compara la preparación de los partidos en el Girona y en su antiguo equipo. "Cada equipo tiene su estilo y cada entrenador también. Eso define a cada equipo. El Girona tiene su estilo, el Atlético tiene el suyo y en los dos me va muy bien. En el Atlético crecí mucho y en el Girona voy a crecer más también", comentó sobre el verde de su estadio.