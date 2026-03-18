Ángel Cotán 18 MAR 2026 - 13:33h.

El lateral está creciendo bajo las órdenes de Míchel

Athletic y Osasuna tiran y aflojan por un prometedor lateral del entorno de César Azpilicueta

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BizkaiaEl Athletic Club cayó con merecimiento en Montilivi en un encuentro que arrancó de la peor manera posible. Tan solo cuatro minutos necesitó Hugo Rincón para perforar la portería de su amado equipo. El lateral, cedido hasta final de temporada en el Girona, fue un dolor de cabeza constante para Yuri Berchiche, así como para el resto de jugadores con los que se reencontrará el próximo verano en Lezama. Aunque para ello, Mikel González está obligado a completar su estrategia de mercado.

Ernesto Valverde, en consenso con la dirección deportiva rojiblanca, apostó por la incorporación de Jesús Areso en el pasado mercado veraniego. Una decisión que obligaba a encontrar acomodo en la élite para un Hugo Rincón que venía apretando.

Finalmente, el Girona consiguió el préstamo del joven lateral de 23 años y de la mano de Míchel Sánchez está potenciando sus virtudes sobre el terreno de juego. Prueba de ello, como avanza el Diario AS, son los numerosos intereses que está recibiendo para la próxima temporada, pero el Athletic comienza a mover fichar.

El Athletic perfila su estrategia de mercado por Hugo Rincón

Su edad, nivel y proyección están llamando la atención de un buen carrusel de equipos. Nacionales y extranjeros, pero también el propio Girona según la citada fuente intentan hacerse con sus servicios. Incluso destinos exóticos como Arabia Saudí han tanteado su situación. Un sinfín de amenazas que obligan a Mikel González a activarse.

El Director de Fútbol del Athletic pretende adelantarse a otros equipos y busca ampliar la relación contractual de Hugo Rincón más allá del mes de junio de 2028, fecha en la que expira su contrato en Bilbao. Esta propuesta, sujeta a una nuevas condiciones salariales, también incluiría un aumento de su cláusula de salida, fijada actualmente en los treinta millones de euros.

Iniciados los primeros contactos, Mikel González perfila esta maniobra de mercado con la gran baza del propio futbolista. El lateral de Valtierra ha confesado en varias ocasiones que su sueño no es otro que triunfar corriendo la banda de San Mamés. Eso sí, el Athletic no puede despistarse.