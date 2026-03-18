Asís Martín 18 MAR 2026 - 10:48h.

Yuri Berchiche pierde la paciencia con Sancet y Guruzeta en el Girona - Athletic: "Si no haces nada"

El Athletic Club recibe este domingo al Betis en San Mamés tras 2 derrotas consecutivas

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BilbaoDía especial en Lezama donde el entrenador del Athletic Club Ernesto Valverde ha decidido cerrar las puertas y blindar su entrenamiento en la semana en la que el equipo recibirá al Real Betis en San Mamés. Está visto que la situación deportiva preocupa, con toda una ristra de números e inputs negativos, con lo que se ha elegido a un peso pesado del vestuario como Iñigo Lekue para salir a enviar algunos mensajes a la afición a través de la prensa.

Es uno de los capitanes del conjunto rojiblanco quien ha deslizado que "después del partido en Girona, que fue una derrota dura, se ratifica el objetivo al que debemos mirar en el último tramo, porque ha sido una temporada en la que no hemos tenido prácticamente alegrías en ninguna de las cuatro competiciones".

"No hay un único factor que plasme esta irregularidad de la temporada, a veces es por falta de juego o de acierto, tanto en ataque como en defensa, son muchas cosas, pero a veces también se ve el Athletic que queremos como en casa ante el Barça".

"Duele que una temporada tan ilusionante no salga como queríamos, pero no debemos mirar atrás aunque es lógico el sacar datos objetivos y hacer valoraciones" Athletic Club

"El objetivo ya marcado a principio de año es el de llegar a los 42 puntos pero tras el último mes y medio tienes una situación más desahogada y te desenfocas un poco... pero tras caer en Girona se ratifica ese objetivo a corto plazo. Nos viene bien pensar en eso porque los vamos a necesitar y cuanto antes lleguen los 42 mejor para ver a donde podemos mirar".

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Habrá que espabilar en los arranques de partido... "No sé si es por falta de activación o de la concentración necesaria o es que a veces el rival te supera o si es por nuestra falta de acierto pero nos ha faltado salir bien a varios partidos".

El enfado de los aficionados... "Entiendo el sentimiento subjetivo, es justificado, cada cual puede tener enfado o desilusión o también ganas de acabar lo mejor posible, no es la temporada que hubiésemos firmado al empezar, eso está claro".

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Iñigo Lekue y el aviso de Ernesto Valverde sobre la temporada del Athletic

"Creo que él lo ha dicho aquí, pero desde el principio del año Ernesto ya sabía por su experiencia, puesto que es un grandísimo entrenador y sabe más de esto que todos los que estamos aquí, pues él ya nos dijo al equipo que esta iba a ser una temporada difícil y que no iba a dar descanso al hecho de enviarnos ese mensaje".

"Pues ya se ha visto... Tenía razón y él no ha cambiado nada en concreto sino que nos ha hecho ver que iba a ser un año complicado por todo y así ha sido, creo que estamos en las mejores manos posibles para conseguir acabar esta temporada de la mejor manera posible".

Llega el Real Betis a San Mamés después de jugar en Europa

"Creo que el ejemplo del partido del Barça es lo más cercano a lo que queremos estar para ganar, jugamos en casa, hay que hacer nuestro juego, intenso, para sacarles algo de tono tras jugar ellos entre semana el jueves y así estar más cerca de ganar. Todos los partidos son buenas oportunidades al ser la baza más inmediata de sacar los 3 puntos".