Uno por uno de Osasuna ante el Girona en El Sadar: Víctor Muñoz se crece tras la llamada de Luis de la Fuente

Así jugaron los de Alessio Lisci ante el Girona

La combinación con la que 10 equipos españoles podrían jugar en Europa el próximo año

Compartir







Osasuna se llevó la victoria en el duelo ante el Girona de la 29ª jornada de LALIGA. Los de Alessio Lisci fueron superiores en todas las facetas del juego, especialmente en la primera mitad, pero el gol parecía resistírseles.

Boyomo e Iker Muñoz acompañaron a un muy buen Víctor Muñoz, crecido tras su convocatoria con la Selección Española, pero el que desatascó el encuentro fue el de siempre: Ante Budimir. Eso sí, con un auténtico caramelo de Kike Barja.

Los titulares de Osasuna en El Sadar

Estos han sido los once futbolistas que han arrancado el partido:

Sergio Herrera (6): no tuvo nada de trabajo. Tan solo fue al corte en una carrera de Joel Roca que fue invalidada por fuera de juego. Inédito en paradas.

no tuvo nada de trabajo. Tan solo fue al corte en una carrera de Joel Roca que fue invalidada por fuera de juego. Inédito en paradas. Valentín Rossier (6,5) : muy animado al ataque en la primera mitad. Después tuvo que estar más pendiente de defender, pero desempeñó un buen papel.

: muy animado al ataque en la primera mitad. Después tuvo que estar más pendiente de defender, pero desempeñó un buen papel. Alejandro Catena (7) : buen partido. En la primera parte, ante los escasos ataques rivales, se asomó al área en ataque. En la segunda, expeditivo en tareas defensivas.

: buen partido. En la primera parte, ante los escasos ataques rivales, se asomó al área en ataque. En la segunda, expeditivo en tareas defensivas. Enzo Boyomo (8) : de lo mejor de Osasuna. Mostró su fortaleza en el juego aéreo, tanto en defensa como en ataque, con dos disparos a portería tras centros laterales.

: de lo mejor de Osasuna. Mostró su fortaleza en el juego aéreo, tanto en defensa como en ataque, con dos disparos a portería tras centros laterales. Javi Galán (5,5) : En general, buen partido, aunque en la segunda parte se le vio algo relajado en zonas defensivas, lo que le costó la cartulina amarilla.

: En general, buen partido, aunque en la segunda parte se le vio algo relajado en zonas defensivas, lo que le costó la cartulina amarilla. Iker Muñoz (7,5) : fue el timón de Osasuna en el centro del campo. Mucho criterio para mover el balón, con un acierto en pase por encima del 94% y cinco recuperaciones de balón.

: fue el timón de Osasuna en el centro del campo. Mucho criterio para mover el balón, con un acierto en pase por encima del 94% y cinco recuperaciones de balón. Rubén García (6) : apareció por muchas zonas del terreno de juego, pero no terminó de tener protagonismo con balón.

: apareció por muchas zonas del terreno de juego, pero no terminó de tener protagonismo con balón. Aimar Oroz (6) : fue creciendo conforme pasaron los minutos, pero lo cierto es que se espera más de él. Dejó un tiro a puerta y un gran acierto en pases, pero le faltó dar un paso más en la creación de ocasiones.

: fue creciendo conforme pasaron los minutos, pero lo cierto es que se espera más de él. Dejó un tiro a puerta y un gran acierto en pases, pero le faltó dar un paso más en la creación de ocasiones. Jon Moncayola (5,5) : mucha movilidad, aunque sin tanto intervencionismo en la creación de jugadas. Discreto.

: mucha movilidad, aunque sin tanto intervencionismo en la creación de jugadas. Discreto. Víctor Muñoz (9) : solo le faltó el gol, pero, desde luego, argumentó pero bien la convocatoria de Luis de la Fuente. Volvió loca a la defensa del Girona. Primero por la izquierda, después por el centro. Mucho atrevimiento y acierto. Clave en la transición del 1-0.

: solo le faltó el gol, pero, desde luego, argumentó pero bien la convocatoria de Luis de la Fuente. Volvió loca a la defensa del Girona. Primero por la izquierda, después por el centro. Mucho atrevimiento y acierto. Clave en la transición del 1-0. Ante Budimir (8): no le hicieron falta muchos intentos para desequilibrar el partido. Estuvo algo desaparecido, pero no desaprovechó el buen centro de Barja para batir a Gazzaniga. Es vital para Osasuna y lo demostró una vez más. Sin balón, por cierto, dejó buen trabajo.

Los suplentes de Alessio Lisci:

Desde el banquillo entraron...