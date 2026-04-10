El movimiento de Víctor Muñoz que dispara los rumores de su fichaje por el Barça

Joaquín Anduro 10 ABR 2026 - 19:20h.

Víctor Muñoz cambia de agentes por una agencia con buena sintonía con Deco

El Big Data 'decide' entre Víctor Muñoz y Jan Virgili como posible refuerzo del Barça

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La situación de Víctor Muñoz apunta a ser uno de los culebrones del próximo verano con varios equipos implicados en el futuro de un futbolista que ya ha dado el salto a la Selección Española absoluta y mira al Mundial. El jugador catalán pertenece a Osasuna y el Real Madrid tiene una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta pero el último movimiento del futbolista ha disparado los rumores del Barcelona, con el que ya se le había vinculado.

Tal y como informa Matteo Moretto, el atacante ha cambiado de representantes y ha firmado por la agencia Niagara Sports Company. Los dos principales futbolistas de esta son Dani Olmo y Joan García y las buenas sintonías entre sus agentes y Deco, director deportivo culé, podrían favorecer unas hipotéticas negociaciones en el caso de que el Barcelona diera el paso.

La cláusula de Víctor Muñoz en Osasuna es de 40 millones de euros aunque, en caso de venta, el Real Madrid recibiría el 50% del precio del traspaso. La revalorización del jugador en su primera campaña completa en la élite, más allá de los minutos que le dio Ancelotti como madridista, le ha llevado a que el club blanco también siga de cerca sus progresos debido a esta situación contractual.

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Al margen del porcentaje de plusvalía del futbolista, vendido al conjunto navarro por cinco millones el pasado verano, el club blanco también tiene la opción de incorporarlo a su plantilla. Para ello, los merengues deberían abonar ocho kilos a los rojillos, una cantidad muy por debajo de lo que indica el valor de mercado de una de las grandes revelaciones de la temporada en LALIGA EA Sports.

Víctor Muñoz, erigido en una de las revelaciones de LALIGA EA Sports

Víctor Muñoz es uno de los futbolistas por los que el Real Madrid se mantiene una opción a bajo precio mientras siguen desempeñándose a gran nivel en las principales ligas europeas, como Nico Paz o Chema Andrés. Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, especificó en su momento que confiaba en que la condición de "club señor" de los madrileños les llevaría a quedarse en plantilla al barcelonés en caso de efectuar la opción de compra vigente y que esta no serviría para hacer caja.

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En 32 partidos en la presente temporada con Osasuna, Víctor suma seis goles y cinco asistencias, liderando el ataque del equipo de Alessio Lisci junto a Ante Budimir. Esto le ha valido la llamada de Luis de la Fuente para la Selección Española en la convocatoria del pasado mes de marzo, estrenándose con gol ante Serbia y sumando aún más papeletas para formar parte de la convocatoria final para el Mundial 2026.