Miguel Casado 30 MAR 2026 - 12:01h.

Los dos jóvenes extremos han hecho muy buenas migas

El Barcelona tantea el fichaje de un ex del Real Madrid: cuesta 40 millones y puede haber lío

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La Selección Española se ha ejercitado este lunes en el césped de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de medirse a Egipto en el segundo amistoso del parón de este mes de marzo. Los de Luis de la Fuente quieren alargar la buena dinámica que arrastran, más aún después de la exhibición ante Serbia el pasado viernes. Y para ello contará con su gran estrella, Lamine Yamal, que en la sesión de hoy se le ha visto muy cercano a Víctor Muñoz.

El jugador de Osasuna y excanterano madridista es una de las novedades en esta convocatoria y en el Estadio de la Cerámica ya dejó buenas pruebas de lo que es capaz de hacer. Anotó el tercer gol del encuentro y se asoció a las mil maravillas con sus compañeros.

Además, de continuar con sus buenas actuaciones a las órdenes de Alessio Lisci, es un serio candidato a entrar en la lista definitiva del próximo verano para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Las confidencias de Víctor Muñoz y Lamine Yamal

Tal y como ha captado la cámara de ElDesmarque, Víctor Muñoz ha compartido muchas confidencias con Lamine Yamal durante la primera parte del entrenamiento de este lunes. El barcelonés y el de Mataró han demostrado las buenas migas que han hecho en esta primera semana de concentración y junto a Yeremy Pino no han parado de reírse, darse abrazos y compartir mensajes -aunque con la boca tapada, eso sí-. Tampoco han faltado los vaciles en el rondo.

Esta afinidad llega en un momento en el que el extremo de Osasuna ha comenzado a sonar como un posible refuerzo para el FC Barcelona. Y es que pese a su pasado madridista, los culés se han fijado en él como un ocupante para el extremo, aquel que Marcus Rashford dejará libre el próximo verano si no cambia la postura del Manchester United.