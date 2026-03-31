El Big Data 'decide' entre Víctor Muñoz y Jan Virgili como posible refuerzo del Barça

Los dos jóvenes jugadores están en la órbita del Barça

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La lesión de Raphinha con Brasil y las dudas acerca del precio a pagar por mantener a Marcus Rashford han abierto una veda en el FC Barcelona de cara a la posición de extremo para la próxima temporada. La actuación del extremo inglés en lo que resta de temporada determinará que el club pague los 30 millones de euros que pide el Manchester United o si, por el contrario, invierte en buscar un sustituto en el mercado.

En esa vía, han aparecido los nombres de Víctor Muñoz y Jan Virgili en la órbita culé. Los dos jóvenes futbolistas están firmando una buena temporada con sus respectivos equipos. El primero de ellos, barcelonés, pero canterano del Real Madrid. El segundo, salido de La Masía. Y ante esta disyuntiva, vamos a repasar la situación contractual de cada uno de ellos y la opinión del Big Data sobre su rendimiento.

Así está la situación contractual de Víctor Muñoz y Jan Virgili

El actual jugador de Osasuna está siendo una de las revelaciones de LALIGA. Tanto es así que se ha ganado la convocatoria con la Selección este mes de marzo. Su rendimiento ha llamado la atención de varios clubes. El Barça le tiene apuntado en su agenda, pero en la operación hay varias trabas.

La cláusula para salir de El Sadar es de 40 'kilos' y la mitad de ese dinero sería para el Real Madrid, algo que no gusta en can Barça. Además, los merengues están valorando seriamente activar la cláusula que les permite repescar a Víctor por solo 8 millones. Eso sí, no podrían hacer negocio inmediato, pues tal y como reveló en su día Braulio Vázquez, el contrato firmado rige que si vuelve al Bernabéu es para permanecer, al menos, una temporada allí. Esta situación dificulta que Joan Laporta acceda a comprar a Muñoz, aunque su prometedor futuro puede imponerse en la decisión.

Con Jan Virgili la cosa es más sencilla. El Barça vendió al Mallorca el pasado verano el 60% de los derechos del jugador, que prefirió coger rodaje en un primera a foguearse en el Barça Atlètic con proyección de primer equipo. Los de la Ciudad Condal se reservaron un porcentaje de futura venta y derecho de tanteo, pero de recuperarlo en el próximo mercado, tendrían que pagar unos 18 millones -de los 30 de su cláusula-.

¿Qué dice el Big Data de la comparación?

El estilo de juego de Víctor Muñoz y Jan Virgili es parecido, aunque hay ciertos matices diferenciales en cada uno de ellos. El rojillo es más vertical. Sin ser tan creativo con el balón, su velocidad y capacidad de atacar el espacio le convierte en un auténtico puñal por la banda. Pura potencia.

El pupilo de Martín Demichelis, por su parte, es más de deshacerse de rivales con el balón controlado. Más juego en corto y uno contra uno constante.

Víctor y Jan promedian los mismos regates por encuentro (3,15 con éxito), aunque cada uno con su estilo. Su incidencia en el juego del sus equipos es enorme: en torno al 25% de los toques de balón de Osasuna y Mallorca en el área de sus rivales, pasan por las botas de nuestros dos protagonistas. Igual sucede con los goles esperados (xG), aunque en este aspecto, Víctor está por encima con un 31,6%. Genera muchísimo en ataque.

Sus cifras son similares, también, en cuanto a la distancia y progresión en conducción. Superan, de media, los 22 metros cada vez que arrancan, unas estadísticas al alcance de muy, muy pocos en nuestro fútbol.

El jugador del Mallorca pierde muchos menos balones que Muñoz (0,33 p.p., frente a 1,49 p.p) y es uno de los futbolistas que más recupera de la competición. Sin embargo, está un escalón por debajo de cara a portería. Tanto en pases clave como en remates, Víctor le supera (se acerca a los 3 remates por encuentro, por el 1,44 de Virgili).

Jan Virgili, más 'cerrado' a jugar en la banda izquierda que Víctor Muñoz

Los mapas de toques evidencian la tendencia del juego de ambos atletas. Mientras que Jan está más 'atado' a la banda zurda, Víctor puede aparecer por ambos costados, pero en los últimos encuentros ha demostrado un atrevimiento progresivo con las internadas al carril central.

La convocatoria de Víctor Muñoz con la Selección, más que justificada

Durante el primer partido del parón de selecciones de marzo, Víctor Muñoz dejó buenas pruebas de por qué Luis de la Fuente ha contado con él para el combinado nacional. El extremo barcelonés saltó al terreno de juego pasada la hora de juego y dejó muy buenas sensaciones -además de un gol-.

Y lo cierto es que las estadísticas de su temporada con Osasuna ya avalan esa llamada de España. Es el segundo extremo de LALIGA que más remata (lleva 71 disparos), solo por detrás de Lamine Yamal. También, el segundo que más lo hace a puerta.

De igual manera, detrás del '10' del Barça, es el atacante de banda que más ha tocado el balón en el área rival en lo que va de curso, y de los que más goles esperados genera (roza los 7 en lo que va de curso, aunque eso demuestra que debe mejorar en esta tarea, pues solo ha convertido 5).