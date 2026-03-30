El club azulgrana insinúa que su calendario será más exigente que el rojiblanco

Acuerdo entre Simeone y el Atlético de Madrid

Compartir







¿Dardo del FC Barcelona o dosis de realidad? El club azulgrana, a través de su web oficial, ha realizado un análisis de los tres partidos que disputará en cuestión de diez días ante el Atlético de Madrid, el primero de LaLiga EA Sports y los otros dos correspondientes a los cuartos de final de Champions League. Durante ese repaso, separado por encuentros, la entidad deja claro que los rojiblancos podrán "gestionar esfuerzos" ya que "sólo pueden aspirar a la tercera plaza".

El primero de esos duelos se disputará el próximo sábado en el Metropolitano. Según entiende el Barça, ellos se estarán jugando el liderato, mientras que el cuadro colchonero podrá reservar jugadores con vistas a la eliminatoria europea. "Los objetivos de ambos equipos son diferentes. Para el Barça de Hansi Flick es un partido clave en la lucha por el título, mientras que el Atlético de Simeone ya solo puede aspirar a asegurarse la tercera plaza frente al Villarreal", relatan en su web oficial.

PUEDE INTERESARTE El Barcelona tantea el fichaje de un ex del Real Madrid: cuesta 40 millones y puede haber lío

"Esto puede hacer que el Barça tenga que ir con todo, mientras que los colchoneros podrían gestionar más esfuerzos", añaden, dejando clara la diferencia de 16 puntos que separan a los dos equipos en la clasificación.

El Barcelona insinúa más desgaste que el Atlético

Con los dos partidos de Champions se mantienen algo más cautos: "Una eliminatoria siempre llena de incógnitas". La publicación del club recuerda que ya se midieron en semifinales de la Copa del Rey y lanza una duda al aire sobre el Atlético: "¿Intentarán parecerse a la ida de la Copa o serán más reactivos, como cuando visitaron Barcelona en la vuelta?". También lo hace con el propio Barça: "¿Jugará sabiendo que es un partido de 180 minutos o buscará dejarse llevar por el estado de gracia como locales para ir a buscar al rival?".

PUEDE INTERESARTE El gran problema del Atlético de Madrid para el primer partido ante el Barcelona

Respecto al tercer partido, insinúa que su duelo entre medias ante el Espanyol será más complicado y generará más desgaste que la visita del Atlético al Sevilla: "El duelo de alto voltaje lo jugará el Barça. Será un partido de un desgaste físico y emocional muy alto, además de la trascendencia de cada partido en la lucha por el título".

Finalmente, el club habla de "una carga más en un calendario muy exigente", recordando también que el Atlético jugará la final de la Copa del Rey solo cuatro días más tarde del tercer partido ante el Barça.