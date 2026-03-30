El gran problema del Atlético de Madrid para el primer partido ante el Barcelona

Simeone tendrá que innovar ante la plaga de bajas para el duelo liguero

Acuerdo entre Simeone y el Atlético de Madrid

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El Atlético de Madrid arrancará el mes de abril con un calendario de máxima exigencia. El sábado recibirá al FC Barcelona en LaLiga EA Sports para, posteriormente, disputar una eliminatoria a doble partido ante el cuadro blaugrana por un billete en semifinales de la Champions League. Luego tendrá que visitar al Sevilla FC y disputar la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Pero antes, este mismo fin de semana, Diego Pablo Simeone tendrá que resolver un problema que no es nada sencillo.

Para empezar, porque va a disputar tres partidos casi consecutivos ante el Barça, con todo lo que ello conlleva. A priori, el duelo liguero es el menos importante. Y además, estará marcado por las bajas. De los cinco jugadores que ocupan actualmente la enfermería rojiblanca, cuatro de ellos se desempeñan en la misma demarcación.

Las bajas del Atlético de Madrid ante el Barcelona

Marcos Llorente y Johnny Cardoso estarán sancionados para el duelo liguero del Metropolitano tras ver su quinta amarilla en el derbi. Además, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza siguen lesionados y parece difícil que lleguen a tiempo para el sábado. La quinta baja es la de un Jan Oblak que podría regresar al grupo en los próximos días.

El problema es evidente: Simeone tiene un agujero en el centro del campo. Los únicos centrocampistas disponibles son Koke Resurrección y Obed Vargas, pero parece poco probable que el mexicano sea titular en un duelo de tal envergadura. Eso obligaría al Cholo a buscar alternativas, con la opción de colocar a Álex Baena en el doble pivote.

Y ya el problema no es que Baena y Koke puedan salir de inicio en la medular, sino que probablemente tendrían que 'comerse' los 90 minutos, ya que Vargas no termina de transmitir confianza para partidos de tal calibre. Y eso significaría, a su vez, condicionar el estado físico de estos dos futbolistas para medirse de nuevo al Barça el miércoles posterior, nada menos que en el Camp No

La buena noticia es que Llorente y Cardoso sí estarán disponible en la eliminatoria de Champions League. Y además llegarán frescos. Mendoza podría reaparecer durante los próximos días, mientras que con Barrios habrá que esperar.