Pese a los rumores de salida, el Cholo cumplirá su contrato

El Atlético de Madrid rebaja el corte de entradas para la final de Copa del Rey, pero la mayoría a precios prohibitivos

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El futuro de Diego Pablo Simeone se despeja. Durante los últimos meses se ha especulado mucho con una posible salida del Atlético de Madrid a final de temporada, sobre todo condicionado a los resultados irregulares del equipo en LaLiga EA Sports. Por contra, la final de la Copa del Rey y el billete a cuartos de final de la Champions League vuelven a dar la razón al argentino. Y ahora, salvo sorpresa, todo apunta a su continuidad.

Según informa el Diario As, Simeone y el Atlético han acordado seguir juntos hasta 2027. Como mínimo. Es decir, que el Cholo seguirá en el banquillo del Metropolitano durante la próxima temporada, espantando los rumores de un posible adiós y las sospechas de una parte importante de la afición.

Durante los meses de diciembre y enero, la hinchada intuía una salida de su emblema a final de temporada debido al desgaste de los últimos años. Los resultados ligueros no terminaban de acompañar y el rumbo en la Champions también era bastante irregular. Incluso se señalaba a la entrada de Apollo y la figura de Mateu Alemany como piezas claves para ejecutar el relevo en el banquillo.

La Champions y la final de Copa del Rey, claves para Simeone

Por contra, ha llegado el mes de abril y la situación es bastante distinta. No en LaLiga, con el Atlético muy lejos de poder competir por el título pero cumpliendo el objetivo mínimo de quedar entre los tres primeros, pero sí en las otras dos competiciones. La final de la Copa del Rey ha despertado la ilusión, más aún tras golear al Betis y eliminar a un coloso como el Barça, con la oportunidad de levantar un nuevo título cinco años después. Y en Champions, ha conseguido superar con sendas goleadas en casa a Brujas y Tottenham, citándose de nuevo con el Barça a las puertas de las semifinales.

Una situación que invita a pensar que Simeone seguirá en el banquillo. Tiene contrato hasta 2027 y su última renovación se produjo en noviembre de 2023, hace algo más de dos años. También han sonado cantos de sirena ante otra posible ampliación de contrato hasta 2028. De momento, y salvo sorpresa, la única despedida importante que se producirá en mayo será la de Griezmann.