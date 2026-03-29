El entrenador del Antequera CF, muy enfadado tras caer ante el Atlético Madrileño

Lío en el partido entre CE Europa y Algeciras CF: "Os vais a morir siendo españoles"

Compartir







Abraham Paz ha protagonizado una rajada imponente en sala de prensa. De esas que marcan un antes y un después. El entrenador del Antequera CF se ha mostrado muy crítico con el arbitraje sufrido en el partido ante el Atlético Madrileño en Primera RFEF, que acabó 3-2 para el filial colchonero tras un final más que polémico.

Los tres goles de los rojiblancos, los tres de Arnau Ortiz, fueron cuestionados por el equipo visitante. El primero, porque parte en posición de fuera de juego, con la duda de quién toca en último lugar el esférico para habilitarle o no. Y los dos últimos, tras dos penaltis bastante dudosos en los últimos compases del encuentro.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid rebaja el corte de entradas para la final de Copa del Rey, pero la mayoría a precios prohibitivos

"Mi valoración va a ser muy muy muy muy muy clara, para que no tengáis ni que me preguntarme. Yo he jugado 20 años como profesional como futbolista, 600 y pico de partidos y nunca he vivido algo así", arrancó comentando Paz, visiblemente enfadado, ante los medios.

PUEDE INTERESARTE Iza Carcelén sale muy señalado y llorando del Ceuta-Cádiz y José Juan Romero tiene que consolar a su expupilo

Abraham Paz estalla tras perder ante el Atlético Madrileño

"Hoy se le ha faltado el respeto a mis jugadores, a un club, a una ciudad, a unos aficionados, a un cuerpo técnico que trabajan 24/7. Se le ha faltado el respeto. Con expulsión y penaltis inexistentes. No se puede consentir algo así en el fútbol profesional. Eso es lo primero. Porque nos estamos jugando muchísimo todos", comentó.

"Cuando se toma una decisión no se tiene que ver si es blanco o rojo o si el escudo es del Antequera o del Manchester United. Se le ha faltado el respeto a la ciudad de Antequera, a los jugadores, a un club, a todo el mundo que trabaja 24/7", prosiguió el técnico.

PUEDE INTERESARTE El golazo volador de Sabin Merino que asombra al mundo y dispara al Barakaldo

En su opinión, el Antequera mereció "muchísimo más" y fue "superior al Atlético de Madrid", "pero es imposible ganar así". "Llevamos un mes y medio de locos, de locos", agregó.

"Y ahora si queréis preguntarme sobre fútbol hablo sobre fútbol, pero esto no se puede quedar así. La falta de respeto de hoy ha sido enorme, enorme. De dos penaltis inexistentes, de un fuera de juego muy dudoso. ¿Qué somos, niños? Me estoy jugando mi futuro, el futuro de muchos jugadores. He sentido vergüenza ajena, una impotencia que no he sentido en mi vida como futbolista. Y eso no se puede permitir en el fútbol profesional", concluyó Abraham Paz, que se marchó de la comparecencia agradeciendo la comprensión a la prensa.