Lío en el partido entre CE Europa y Algeciras CF: "Os vais a morir siendo españoles"

Iván Moreno, portero del Algeciras, se encaró con los aficionados locales tras recibir insultos

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Lío viral entre los aficionados del CE Europa y el portero del Algeciras CF durante el partido disputado este sábado en Can Dragó. El portero del cuadro visitante, Iván Moreno, se encaró con algunos aficionados del cuadro local con unas palabras que se han acabado haciendo virales a través de las redes sociales durante las últimas horas.

Tal y como recogen las cámaras de Betevé, Iván Moreno estaba recibiendo varios insultos de los hinchas ubicados detrás de su portería. El meta, cansado de esas palabras, se acabó dando la vuelta y dirigiendo a los aficionados en los siguientes términos: "Todos vosotros sois españoles y moiréis siendo españoles".

Desde la grada prosiguieron los insultos contra el portero, que se giró en más de una ocasión durante el partido a esa zona de aficionados e incluso cruzó algunos gestos irónicos y de risa. "Os vais a morir siendo españoles", insistió Iván.

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Triunfo del Algeciras ante el Europa

En lo meramente futbolístico, el Algeciras le endosó un contundente 0-3 al cuadro catalán gracias a los goles de Víctor Ruiz a los 66 minutos, Manín de penalti en el 85' y Óscar Castro en el tiempo de descuento. Un triunfo que permite al equipo andaluz colocarse en sexta posición en el grupo 2 de Primera RFEF con 44 puntos, a sólo 1 punto del playoff de ascenso.

El Europa, por su parte, se mantiene en cuarta posición con 44 puntos tras sumar dos derrotas consecutivas en las dos últimas jornadas. El duelo era clave en la lucha por el playoff y se lo acabaron llevando los gaditanos gracias a esos tres goles en la última media hora.