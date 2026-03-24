Pablo Sánchez 24 MAR 2026 - 18:14h.

David Navarro y la curiosidad con Lalo Arantegui en el Zaragoza: "Somos vecinos pero nunca habíamos trabajado juntos"

Tiene contrato en vigor con el cuadro arlequinado

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Lalo Arantegui lleva ya varios días construyendo al Real Zaragoza del futuro. Desde su vuelta, ha centrado el objetivo en renovar a varios jugadores de la casa y en mimar a la cantera. También ha peinado el mercado en cierto modo y tiene un par de piezas en su agenda de cara al futuro. El último en rondar la casa blanquilla es el portero del Sabadell Diego Fuoli.

Según informa El Periódico de Aragón, el Zaragoza desea hacerse con los servicios del guardameta de cara a la próxima temporada, aunque para ello el requisito indispensable será el cuadro aragonés mantenga la categoría. Su fichaje sería insostenible en Primera Federación, por lo que el el club no dará pasos decisivos al frente hasta que la salvación no esté cosechada. Un objetivo que ahora, por desgracia, está a seis puntos de distancia.

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Diego Fuoli se ha convertido en un de los jugadores más determinantes de la Primera RFEF. Solo ha encajado 15 goles esta temporada y acumula 19 porterías a cero. Su equipo es líder del Grupo II con 54 puntos y encarrila su presencia en la pelea final por el ascenso. Pese a que tiene contrato en vigor hasta la próxima temporada, todo apunta a que las negociaciones llegarían a buen puerto si el club blanquillo alcanza el mencionado objetivo.

El movimiento de Lalo Arantegui atiende así a su intención de 'aragonizar' el equipo. En la cantera también ha dado pasos importantes con ciertas renovaciones ya cerradas y otras tantas encarriladas.

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El problema económico de un descenso

Un descenso a Primera RFEF supondrá un impacto económico millonario en el Real Zaragoza que elc lub ya contempla en el horizonte. Las primeras estimaciones apuntan a que la entidad aragonesa dejaría de percibir unos 5,5 millones de euros solo en derechos televisivos. También habría que tener también en cuenta la caída de los patrocinadores y otros ingresos que se dejarían de percibir.