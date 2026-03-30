Hansi Flick recupera efectivos para visitar el Metropolitano

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El FC Barcelona ha regresado este lunes por la mañana a los entrenamientos. Y lo ha hecho con buenas noticias. Hansi Flick ya prepara los tres próximos partidos ante el Atlético de Madrid, al que visitarán para empezar el próximo sábado en el Metropolitano con el objetivo de mantener la ventaja liguera. El técnico ha recuperado a tres jugadores de la enfermería blaugrana y todo apunta a que estarán listos para visitar la capital el fin de semana.

Jules Koundé y Alejandro Balde han completado el entrenamiento con el grupo y todo apunta a que estarán disponibles para jugar ante el Atlético. Curiosamente, los dos se lesionaron en el mismo partido y precisamente frente al mismo rival, en aquella vuelta de semifinales de Copa del Rey disputada en el Camp Nou el pasado 3 de marzo.

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Un mes después, los dos laterales podrán reaparecer de nuevo ante el equipo rojiblanco tras sendas lesiones en el bíceps femoral. Se han perdido los dos partidos ante el Newcastle y los duelos ligueros ante Athletic, Sevilla y Rayo Vallecano, pero estarán de vuelta tras el parón de selecciones ante un calendario más que exigente: tres encuentros frente al Atlético y el derbi ante el Espanyol con la Champions y LaLiga en juego.

Además, Eric García también ha abandonado la enfermería de manera definitiva. El central sufrió una sobrecarga antes del primer partido ante el Newcastle, el pasado 10 de marzo, y apenas duró 22 minutos en el partido de vuelta, pero no tendrá problemas para jugar en el Metropolitano.

Las bajas del Barcelona ante el Atlético

Por contra, quienes no estarán con total seguridad son Raphinha, Frenkie de Jong y Christensen. Especialmente dolorosa es la baja del brasileño, que ha sufrido una lesión en el bíceps femoral durante un partido amistoso de Brasil en el que no había nada en juego y no reaparecerá hasta el mes de mayo, por lo que se perderá el tramo más determinante del curso. Frenkie podría reaparecer a mediados de abril, mientras que con Christensen los plazos son más imprevisibles.