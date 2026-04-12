El uno por uno del Betis y las notas contra Osasuna en LALIGA

Álvaro Borrego 12 ABR 2026 - 15:59h.

El gol de Abde es insuficiente para ganar y el Betis acumula ya siete partidos consecutivos sin ganar

Lo surrealista del penalti contra el Betis: Herrando se ríe y se duele de una pierna que no es

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El Real Betis sigue en caída libre. Con el de este domingo ya son siete partidos consecutivos sin ganar en LALIGA. El gol de Ez Abde parecía sembrar un halo de esperanza, pero Osasuna -con polémica- logró igualar las fuerzas desde el punto de penalti. Los de Manuel Pellegrini, de nuevo condenados por errores propios y por un más que preocupante problema de juego.

En ElDesmarque ponemos nota de los jugadores del Real Betis contra Osasuna.

Álvaro Valles (8): Sensacional. Hizo dos paradas absolutamente antológicas. Ambas pegadas a la escuadra izquierda. Poco pudo hacer en el penalti. Sin él la crisis del Betis sería todavía mayor.

Bellerín (6): Tan valioso en ataque como vulnerable en defensa. Una genialidad quirúrgica suya habilitó a Ez Abde para el 1-0 del Betis. Se incorporó siempre con criterio al ataque, siendo el principal argumento del Betis por esa banda, condicionada por la inoperancia (otra vez más) de Antony. En defensa sufrió cada vez que Víctor Muñoz le encaró y sin las ayudas de su par se vio casi siempre en desventaja. Perdió tres de los cuatro duelos que lidió. Fue amonestado y el entrenador lo quitó al descanso.

Llorente (6): Partido de los de antaño. Constantemente en la pelea, en la brega y al borde del reglamento. Cualquier cosa para intentar bloquear a Budimir. Y lo consiguió.

Natan (7): Inconmensurable. El mejor de equipo. Llegando donde ningún compañero supo hacerlo. Un salvavidas en el juego aéreo.

Valentín (3): Superado de principio a fin. Absolutamente infantil la acción del penalti. Se olvida de la marca, no sabe dónde está y cuando va a despejar golpea la pierna de Víctor Muñoz.

Amrabat (5): Intentó corregir los descosidos de sus compañeros pero debe ser desolador ver tanta inoperancia alrededor. Debe ser frustrante verse tan mal rodeado. En cuanto quería avanzar se veía obligado a retroceder dado que no encontraba compañeros más adelante de su posición.

Altimira (5): Interpreta bien el juego y tiene un toque exquisito de balón, pero con su calidad debe tener mucho más protagonismo en campo rival, debe romper más líneas y sobre todo debe tomar más riesgos. Bien, pero sin trascendencia real.

Fornals (4): Sigue lejos del nivel que ofreció en la primera vuelta. Cuando más le necesitaba el equipo, menos incidencia tuvo. No supo darle fluidez ni poso cada vez que lo requería el contexto. El equipo no logró encontrarle y cuando lo hacía se mostró muy errático en el pase.

Ez Abde (6): El único jugador que desprendió aroma de élite. Repitiendo esfuerzos, encarando sin descanso y buscando romper el inmovilismo del Betis a través del desborde. Le falta tener regularidad y consistencia en los partidos, pero por momentos es especialmente brillante. Suyo fue el gol y suyo pudo ser el 2-0, pero una parada sensacional de Sergio Herrera le negó lo que habría sido la sentencia.

Antony (0): Otro partido al traste. La nada más absoluta. Incapaz de zafarse de ningún rival. Es realmente preocupante su situación. Condicionado además por otra cartulina absurda, que le hará perderse la visita a Girona. Y por si fuera poco, estuvo muy protegido por sus rivales.

Cucho Hernández (4): Es encomiable su capacidad para repetir esfuerzos, pero le cuesta un mundo ponerse de cara a gol.

Suplentes

Aitor Ruibal (4): Vaya tarde le dio Víctor Muñoz. Superado una y otra vez. Incapaz de contener a su par.

Riquelme (4): Ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por el centro. No hay manera de que se reivindique o que al menos se acerque al nivel que sí ofreció en Gerona o Madrid. Tuvo acciones que demuestran su buen toque, pero le faltó colmillo. Muy plano. Irrelevante a más no poder. Por oportunidades no será...

Lo Celso (6): El único halo de luz en la segunda mitad del Betis. El único capaz de imprimir calma, pausa y criterio en el juego del equipo, pero cada vez que levantaba la cabeza no encontraba una conexión de garantías. Le debe dar muchas cosas al Betis en este tramo final.

Deossa (2): Es desolador. Un pase al rival, otro a la nada y un disparo a las nubes. Sus tres primeras acciones deben ser suficientes para explicar por qué no tiene más minutos en este Betis.