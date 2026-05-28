Pablo Sánchez 28 MAY 2026 - 20:32h.

Las notas del Betis en la temporada 2025/26: dos matrículas y varios señalados

El malagueño desea reeditar el derbi andaluz en LALIGA EA SPORTS

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Es muy muy difícil encontrar un futbolista o cualquier otra persona ligada al mundo del fútbol que tenga una mala opinión sobre Isco Alarcón. El jugador del Real Betis hace amigos por donde va y deja personas para toda la vida en los clubes por los que ha pasado. Hasta con jugadores jóvenes con los que por desgracia ha tenido algún suceso desagradable no hace demasiado tiempo se muestra caballeroso. Sirva de ejemplo lo sucedido con el futbolista del Málaga David Larrubia.

Pronto se cumplirá un año de aquella lesión que sufrió Isco durante un amistoso entre el Betis y el Málaga por una dura entrada de Larrubia. Una dolencia por la cual estuvo bastantes semanas fuera de los terrenos de juego. Por suerte, todo está ya olvidado. Y lo han demostrado con un detalle que sirve de ejemplo al mundo del fútbol.

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Isco envió una camiseta suya a Larrubia, una promesa que le había hecho hace un tiempo, acompañada de un guiño al Málaga de cara a su posible ascenso a LALIGA EA SPORTS. El atacante malagueño no dudó en responderle a través de sus redes sociales

El cariño entre Isco y Larrubia

Las redes mostraron la gran relación que mantienen Isco y Larrubia y el regalo del de Benalmádena es el mejor ejemplo de ello. "Tengo que mandarte la camiseta que no se me ha olvidado, dime la dirección porfa. Y mucha suerte este último tramo, ojalá nos veamos las caras el año que vienen en Primera, abrazo enorme", le comentó Isco con clara referencia al Málaga. "Me alego mucho que ya estés disfrutando de nuevo, ojalá que sí que nos podamos ver el año que viene", respondió el jugador malaguista.

Larrubia destacaba lo siguiente en Instagram: "Muchas gracias ídolo. Siempre agradecido contigo por cómo eres".