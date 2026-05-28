Conversaciones en curso entre Real Betis y River Plate por Nelson Deossa, aún sin oferta

Álvaro Borrego 28 MAY 2026 - 19:11h.

El Betis abre la puerta a una venta, aunque desde el club aseguran que aún no ha llegado oferta

Cuánto dinero ingresará al día el Betis por cada futbolista que juegue el Mundial

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El Real Betis tiene decidido darle salida a Nelson Deossa y recuperar prácticamente toda o incluso algo más de la inversión de 12 millones de euros realizadas el pasado verano. Durante estos últimos días se ha generado mucho ruido en torno a la figura del centrocampista, aunque la realidad es que a día de hoy el River Plate es el único club que ha transmitido de manera formal su deseo de incorporarlo en propiedad. Sin ir más lejos el compañero Pipe Sierra informaba este jueves del avance del diálogo entre clubes y si bien ese primer contacto ha sido bien recibido en Heliópolis, con conversaciones en curso, según ha podido saber ElDesmarque desde el propio club verdiblanco aseguran que aún no se ha trasladado ninguna oferta.

El colombiano es uno de los llamados a salir en este mercado veraniego, con el propósito de formalizar su salida incluso antes del 30 de junio, para que esa venta pueda ayudar a cuadrar el ejercicio que recién termina. Lo cierto es que el futbolista no ha logrado ni siquiera acercarse a las expectativas generadas por su fichaje. Nelson Deossa ha participado en un total de 33 compromisos oficiales esta temporada, aunque en solo siete de ellos disputó los noventa minutos, siendo dos de estos siete ante rivales de menor entidad en la Copa del Rey.

Su bagaje con la elástica verdiblanca se reduce a una asistencia en más de 1.400 minutos, cayendo sumido en el ostracismo más absoluto en el tramo final de temporada. Nelson Deossa tuvo cierta regularidad en la primera mitad de curso, siendo especialmente relevante para el triunfo contra el Valencia, pero con la llegada del nuevo año fue desapareciendo del equipo de manera progresiva hasta tener un rol residual en estos últimos meses de competición.

Una irregularidad que le convierte en uno de los fichajes más decepcionantes de la temporada en el Real Betis, aunque Manuel Pellegrini le echó un 'capote' públicamente, explicó el porqué de algunos de sus problemas y mostró su confianza de que en un futuro pueda sacar su mejor nivel. "Nelson ha tenido un año bastante especial. Sufrió una lesión bastante larga de tobillo de las que cuesta retomar los entrenamientos. Es su primera temporada en Europa, pero tiene muchas condiciones y cuando se vaya adaptando a la filosofía de futbol del equipo nos va a aportar mucho", argumentaba el técnico en sala de prensa. Pese a ello, la realidad es que el futbolista tiene abiertas las puertas para su salida, aunque el Real Betis no lo venderá a cualquier precio y se muestra convencido de poder recuperar la inversión.