Cuánto dinero ingresará al día el Betis por cada futbolista que juegue el Mundial

Álvaro Borrego 27 MAY 2026 - 20:58h.

La FIFA abonará 9.321 euros por día y jugador

De padres a hijos, de abuelos a nietos: las historias de las nuevas generaciones 'Champions' del Betis

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El Real Betis tendrá la mayor representación mundialista de su historia, con hasta seis representantes confirmados y con posibilidad de llegar a siete si finalmente Scaloni incluye a Gio Lo Celso entre los seleccionados de Argentina. Cucho Hernández, Álvaro Fidalgo, Cédric Bakambu, Ez Abde y Sofyan Amrabat serán los delegados verdiblancos en un Mundial que también dejará ingresos importantes en la entidad, según el memorando suscrito entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA) en marzo de 2024.

Según se desgranó en este acuerdo, la FIFA abonará 9.321 euros por día y jugador a los clubes que tengan representación en el torneo planetario. Conviene recordar que en este pago están incluido todo el tiempo invertido en la preparación del torneo, por lo que también cuentan los días de concentración previos al viaje hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. También conviene recordar que en este caso jugar o no es irrelevante, dado que los clubes cobrarán por ceder a sus futbolistas, no en base a los minutos que disputen.

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Por poner un ejemplo, si Argentina llegase a la final del Mundial y Lo Celso estuviese entre los seleccionados el Real Betis percibiría algo más de 475.000 euros. Si contamos que el Real Betis puede tener seis representantes y, asegurando la estancia mínima de la fase de grupos, el club tiene asegurado ingresar un mínimo de 1.6 millones de euros, cantidad que seguramente se vería incrementada por la altísima posibilidad de que selecciones como Colombia, México, Marruecos o Argentina si finalmente va Lo Celso vayan superando rondas. Aunque el suizo y el congoleño concluyan contrato en 30 de junio, contarán como representantes béticos.

Además hay que subrayar que por primera vez en la historia, el sistema diseñado por la FIFA y la ECA ayudará de forma directa a todos los conjuntos que han prestado a sus jugadores incluso para la fase de clasificación, por lo que el Real Betis también debe percibir ingresos por jugadores como Pablo Fornals, que en cierta medida han colaborado en la fase de clasificación, aunque este no sea el tema que nos atañe.

Hasta ahora, el Mundial con más representantes béticos fue Catar 2022, en el que fueron campeones Germán Pezzella y Guido Rodríguez, con Argentina, y además estuvieron Sabaly (Senegal), Guardado (México) y WIlliam Carvalho (Portugal). En este podrían ser incluso siete.