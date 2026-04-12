La peor racha del Betis en 10 años

Álvaro Borrego 12 ABR 2026 - 16:34h.

Desde 2016, con Merino en el banquillo, el Betis no tenía una racha tan mala en LALIGA

El uno por uno del Betis y las notas contra Osasuna en LALIGA

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Ha ocurrido lo que hace unas semanas parecía impensable. El Real Betis ya no depende de sí mismo para amarrar la quinta plaza, lugar que podría dar un boleto para la próxima edición de la Champions League. Es ese el resultado a dos meses nefastos del conjunto verdiblanco, condenado por sus propios errores, su tremenda vulnerabilidad defensiva y sobre todo una evidente falta de calidad. Un problema de juego que hace tambalear el objetivo del club y que evidencia la crisis de la plantilla justo en el momento más importante de la temporada. Y es que tras el empate contra Osasuna los de Manuel Pellegrini alcanzan la peor racha de resultados en diez años.

Con el de este domingo son ya siete partidos consecutivos sin ganar en LALIGA. Empató frente a Rayo Vallecano, Sevilla FC, Celta de Vigo, Espanyol y Osasuna. Perdió frente a Getafe y Athletic Club. Es la peor racha de Manuel Pellegrini en el banquillo del Real Betis, que no tenía unos números tan pobres desde hace una década, con Merino de entrenador en 2016, tal y como recogía el compañero de @LaLigaenDirecto. Por aquel entonces se encadenaron nueve partidos ligueros sin conocer la victoria.

Por números el Real Betis ha demostrado ser uno de los equipos en peor forma de LALIGA. Tanto que si se contasen los resultados desde el 1 de marzo los verdiblancos estarían en puestos de descenso. Solo Espanyol y Athletic empeoran las estadísticas de los de Manuel Pellegrini, que únicamente han logrado 4 de los últimos 18 puntos en juego.

Con todo a favor para lograrlo, el Real Betis, que aún debe medirse a FC Barcelona y Real Madrid, ya no depende de sí mismo para amarrar esa quinta plaza. Un objetivo que, de no conseguirlo, sería todo un fracaso para la entidad, como dejó entrever hace unos días el presidente Ángel Haro: "Hemos dicho siempre que todo lo que no sea competir por Europa sí sería un gran fracaso. Nuestro objetivo es estar en Europa año tras año, pero como se ha puesto sí que tenemos que ir por esa quinta plaza que podría ser Champions. Teníamos todo a favor y sería una pena no lograrlo".