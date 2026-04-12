Alessio Lisci duda sobre el penalti del Osasuna - Betis: "No es clarísimo, es un penaltito"

Álvaro Borrego 12 ABR 2026 - 16:53h.

El técnico considera que era más penalti el de Aitor Ruibal sobre Aimar Oroz

El uno por uno del Betis y las notas contra Osasuna en LALIGA

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El entrenador de CA Osasuna, Alessio Lisci, considera que su equipo "mereció más" ante el Real Betis, aunque en un ejercicio de honestidad, de los que ya no quedan en este deporte, reconoció que el (polémico) penalti que les permitió empatar el encuentro "no es clarísimo" y sí "penaltito", fruto del "fútbol moderno".

"Hay que aceptarlo, el penalti que nos pitan no es clarísimo, es un penaltito. Lo aceptamos y ya está, no hay que darle más vueltas", reconocía Lisci en sala de prensa, dándole la razón a las reclamaciones del Real Betis, aunque sí que consideraba más punible un posible penalti de Aitor Ruibal en la segunda mitad: "Para mí, el de Aimar (Oroz) es penalti, hay una grabación desde atrás que se ve claro. Es más penalti que el que nos pitan", explicaba el entrenador de Osasuna, quien a su juicio también debió ser expulsado Cucho Hernández: "Hay otra situación del Cucho cuando le sacan amarilla a Juan Cruz y a él. El línea que está delante mía dice de expulsarlo, pero no sé qué pasa ahí. Más allá de eso prefiero no entrar en la actuación del árbitro".

Su análisis del partido: "Creo que hemos merecido más, nos sabe amargo. Estamos contentos porque jugamos contra un gran rival, pero por llegadas hemos merecido más. Dos puntos entre Vitoria y hoy son pocos. Hemos hecho un partido muy completo y hay que tener en cuenta el nivel del rival. Tienen extremos con esa capacidad de conducir, repliegan poco y ya está. Creo que el partido es muy bueno en general".

El objetivo de Europa: "Tenemos nuestras cuentas y es un suicidio ir ahí (Bilbao) diciendo que tenemos que ganar sí o sí. Cuando hablamos de objetivos hay que tener cuidado. Al final del partido veremos los puntos que sacamos".